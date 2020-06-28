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Минские спасатели помогли утятам

28.06.2020 13:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Цнянском водохранилище четверо утят оказались заперты вдали от мамы. Прохожий позвонил спасателям — и они выехали на помощь. «Поскольку в это время помощь людям не требовалась, мы помогли», — сообщила в Twitter официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.


Фото: cpbelarus / Telegram

Спасатели достали утят и выпустили возле их мамы. Вот как это выглядел процесс спасения:


Фото: cpbelarus / Telegram

Фото: 112MINSK / Twitter

Фото: 112MINSK / Twitter

Фото: cpbelarus / Telegram

Фото: cpbelarus / Telegram

 

 
Теги: Минск
 
 
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На Цнянском водохранилище четверо утят оказались заперты вдали от мамы. Прохожий позвонил спасателям - и они выехали на помощь.
 
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