Минские спасатели помогли утятам

Источник материала: Tut.by

На Цнянском водохранилище четверо утят оказались заперты вдали от мамы. Прохожий позвонил спасателям — и они выехали на помощь. «Поскольку в это время помощь людям не требовалась, мы помогли», — сообщила в Twitter официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.



Фото: cpbelarus / Telegram

Спасатели достали утят и выпустили возле их мамы. Вот как это выглядел процесс спасения:



Фото: cpbelarus / Telegram



Фото: 112MINSK / Twitter



Фото: 112MINSK / Twitter



Фото: cpbelarus / Telegram



Фото: cpbelarus / Telegram