«Яндекс» рассказал о том, что чаще всего ищут в интернете молодые белорусы

Источник материала: Tut.by

В последнее воскресенье июня — то есть вчера — в нашей стране отмечался День молодежи. В этой связи «Яндекс» назвал самые популярные у белорусских юношей и девушек запросы на различные актуальные для их возраста темы.



Фото: unsplash.com

По законодательству в нашей стране молодежью считают тех, кому от 14 лет до 31 года. Интересы людей на этом временном отрезке жизни могут сильно отличаться в зависимости от возраста. Так что «Яндекс» анализировал запросы за год тех пользователей, которые формально принадлежат к ядру этой самой молодежи — юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Всем запросам присваивались баллы от 1 до 100 в зависимости от их популярности.

Что касается книг, то тут в целом молодежь больше интересует популярная психология: чтиво по личностному росту и о взаимоотношениях полов сильно доминирует в топе. Но и бессмертная классика пользуется спросом — «Мастер и Маргарита» Булгакова вообще в лидерах. Фикшну тоже нашлось место: часто искали «Ведьмака» польского автора фэнтези Анджея Сапковского.



Полосовая диаграмма от Яндекс

В поисковых запросах абитуриентов — проходные баллы. Тройка самых популярных белорусских университетов выглядит так: БГУ, БНТУ и БГУиР. Среди региональных учебных заведений в лидерах медицинские вузы Витебска и Гомеля.



Полосовая диаграмма от Яндекс

Среди иностранных учебных заведений, которыми интересуются молодые белорусы, доминируют британские: Оксфордский и Кембриджский университеты, а также престижный Итонский колледж для мальчиков-подростков. А вот американский вуз из знаменитой «Лиги плюща» всего один — Йельский университет. Также многих интересовал университет Джонса Хопкинса, но тут, судя по всему, ажиотаж в большей степени связан с пандемией и публикуемыми на его официальном сайте данными по ситуации с COVID-19 в разных странах мира.



Полосовая диаграмма от Яндекс

Вне зависимости от профессии большинство молодежи интересует, как стать миллионером. Не чужды также мысли и о политической карьере — депутатской или президентской. Многих интересует IT-сфера и перспектива сделаться программистом и даже хакером. Но нашлось место и социальной ответственности (или желанию быстро заработать, но мы будем оптимистами): многие молодые люди хотели узнать больше о донорстве крови.



Полосовая диаграмма от Яндекс

В молодости игривые взгляды ровесников и улыбки «разноцветных витаминок» не могут не волновать. И многие пытаются разобраться в тонкостях отношений полов с помощью интернета. Самый популярный запрос на эту тему как у парней, так и у девушек касается вариантов подарков. Многие вопросы у обоих полов очень похожи и касаются взаимной симпатии, начала и развития отношений. А вот у девушек среди популярных запросов внезапно попадаются эгоистические («Как создать идеального парня»), мистические («К чему снится бывший парень»), конфиденциальные («Как подписать парня в телефоне») и… видимо, патриархальные («Какие вопросы можно задать парню»).



Полосовая диаграмма от Яндекс



Полосовая диаграмма от Яндекс

Стиль одежды, который больше всего интересует белорусскую молодежь — деловой. Оно и понятно: больше всего формальных ограничений касательно внешнего вида при трудоустройстве связаны именно с ним.



Полосовая диаграмма от Яндекс

Когда кровь кипит, а силы девать некуда, то не удивительно, что молодежь так интересуют челленджи. Абсолютный лидер — йога на двоих. Также в топе появившийся осенью прошлого года тетрис-челлендж (это когда предметы и люди размещаются на земле параллельно или перпендикулярно друг другу, как блоки в одноименной игре, а фото делается сверху) и набравший популярность с этой зимы челлендж со стулом (нужно поднять стул, согнув спину под прямым углом, что удается не всем).



Полосовая диаграмма от Яндекс