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Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени

30.06.2020 12:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный белорусский художник Владимир Басалыга умер 7 июня 2020 года. В последние годы жизни он создавал рисунки — реконструкции памятников родной Случчины, которые не сохранились или были уничтожены. Рисунки Басалыги опубликовала «Наша Ніва».










 
 
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Известный белорусский художник Владимир Басалыга умер 7 июня 2020 года. В последние годы жизни он создавал рисунки-реконструкции памятников родной Случчины, которые...
 
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