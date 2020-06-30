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Замок, храмы, монастыри. Как выглядели памятники Случчины, которые не сохранились до нашего времени
30.06.2020 12:13 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известный белорусский художник Владимир Басалыга
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Известный белорусский художник Владимир Басалыга умер 7 июня 2020 года. В последние годы жизни он создавал рисунки-реконструкции памятников родной Случчины, которые...
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