Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По благословению Преосвященнейшего Антония епископа Слуцкого и Солигорского 28 июня в Несвиже прошел крестный ход в честь дня памяти Собора Белорусских святых.

















Крестный ход был инициирован активистами религиозной общины «Приход храма Собора Белорусских святых в г. Несвиже Слуцкой епархии Белорусской Православной церкви». Он прошел после литургии в часовне св. праведной Софии княгини Слуцкой от здания часовни по историческому центру города.

В конце богослужения настоятель прихода протоиерей Олег Абрамович обратился к собравшимся с праздничной речью и передал поздравления от правящего архиерея Преосвященнейшего Антония.

Во время богослужения возносились сугубые молитвы о даровании здравия и исцеления недугующих во время вредоносного поветрия, ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации.

«НН».