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В Музее молодежного движения начались финальные реставрационные работы

01.07.2020 21:14 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Реконструкция Музея  истории комсомола и молодежного движения Беларуси началась еще в прошлом году. Строительные работы уже закончены, сейчас в музее занимаются документальным оформлением экспонатов. Начинается музей с картинной галереи, далее экспозиция разделена на определенные темы и периоды. 

Светлана Соснина, заведующая Музеем истории комсомола и молодежного движения Беларуси: "У нас сегодня музей не просто обновился, не просто появились новые экспонаты. У нас действительно он стал очень современным, интерактивным. Около семи планшетов будет находится на стене, в которых будет очень много информации по каждому периоду".

Все документы и фотографии можно будет увидеть и в электронном виде. В музее установлен видеопроектор, в конце экскурсии посетителям покажут самые интересные моменты из жизни молодежного движения. Отдельная экспозиция посвящена БАМу. Байкало-Амурскую магистраль строили первые студенческие отряды.

Светлана Соснина, заведующая Музеем истории комсомола и молодежного движения Беларуси: "Ветераны этого  студенческого движения сдали нам альбом, который весит более 10 килограммов. Он занимает значительное место в нашей экспозиции. Ребята постоянно ведут вот такую поисковую работу и помогают нам найти вот такие нужные интересные факты".

Гордятся в музее и студотрядовской курткой 1975 года. С такими раритетами владельцы обычно расставаться не хотят. Еще один уникальный экспонат - шашка Баграмяна. Маршал лично подарил ее музею. 

Вместе с профессиональными художниками над обновлением музея работали и студенческие отряды. Именно они первыми приступили к реконструкции.

Павел Лопатинский, командир педагогического отряда "Созвездие" БГПУ: "Студотрядовцы внесли весомый вклад, потому что проводилась колоссальная работа. Была организована республиканская акция, в ходе которой нам были переданы значки, бойцовки, письма различные, каски. Все это будет выставляться в нашем музее".

Экспозиции будут постоянно меняться, экспонатов точно хватит - в музее хранится более 20 тысяч предметов и фотографий. Совсем скоро состоится открытие музея. Приглашаем всех окунуться в прошлое и познакомится с историей молодежного движения Беларуси. 

 
 
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Реконструкция Музея  истории комсомола и молодежного движения Беларуси началась еще в прошлом году. Строительные работы уже закончены, сейчас в музее занимаются...
 
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