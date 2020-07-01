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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Музее молодежного движения начались финальные реставрационные работы Реконструкция Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси началась еще в прошлом году. Строительные работы уже закончены, сейчас в музее занимаются...

Реконструкция Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси началась еще в прошлом году. Строительные работы уже закончены, сейчас в музее занимаются документальным оформлением экспонатов. Начинается музей с картинной галереи, далее экспозиция разделена на определенные темы и периоды.Все документы и фотографии можно будет увидеть и в электронном виде. В музее установлен видеопроектор, в конце экскурсии посетителям покажут самые интересные моменты из жизни молодежного движения. Отдельная экспозиция посвящена БАМу. Байкало-Амурскую магистраль строили первые студенческие отряды.Гордятся в музее и студотрядовской курткой 1975 года. С такими раритетами владельцы обычно расставаться не хотят. Еще один уникальный экспонат - шашка Баграмяна. Маршал лично подарил ее музею.Вместе с профессиональными художниками над обновлением музея работали и студенческие отряды. Именно они первыми приступили к реконструкции.Экспозиции будут постоянно меняться, экспонатов точно хватит - в музее хранится более 20 тысяч предметов и фотографий. Совсем скоро состоится открытие музея. Приглашаем всех окунуться в прошлое и познакомится с историей молодежного движения Беларуси.