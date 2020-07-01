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Байопик о Мулявине снимут создатели проектов "Кухня" и "Холоп"﻿. Детали съемочного процесса

01.07.2020 22:52 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Байопику о легендарном Мулявине - быть! Впервые биографию Песняра расскажут не в документальном, а в художественном формате. Тендер отечественного Министерства культуры выиграл белорусско-российский кинотандем. На съемки отводят 15 месяцев. Команде Агентства теленовостей первой удалось узнать детали съемочного процесса.

О чем расскажут в 8-ми сериях, какой бюджет картины и кто споет тембром Мулявина, знает Лидия Заблоцкая.


Байопик о Мулявине - в формате 8-серийного фильма

О "Песнярах" рассказано многое и многими. Кулуары культового ВИА - давно с фактическими подробностями в книгах и документальных фильмах. Но за художественный пересказ жизни Мулявина берутся впервые. Значит, не только реальным фактам, но и вымыслу - быть. Сценарий сериала в 8 серий разрабатывали 6 лет.
 

Работа над сценарием заняла 6 лет

Виктор Лобкович, генеральный продюсер частной кинокомпании (Беларусь):  "Мы поменяли три авторские группы. Последний год я плотно работал вместе с Мариной Мулявиной. То есть у нас сценарий написан, переписан и в третий раз переписан. Сценарий будет все-таки про Мулявина. Не про “Песняров”. Конечно же, “Песняры” занимают большую, значительную часть его жизни".

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина: "Здесь она не будет вся, здесь будут не моменты, а самое главное - это его детство, это его родители, это среда, в которой он рос. Это любовь, это творчество. Это становление коллектива. И для меня эта экранизация - это память дочерняя, это мой долг и, слава Богу, история не умалчивает".

"За полчаса до весны" - рабочее название драмы о Мулявине

У 8-томной киноэнциклопедии уже есть рабочее название - "За полчаса до весны". В такой обертке ее утвердила комиссия Министерства культуры, которая недавно провела тендер на производство игровой ленты.

Бюджет новой ленты - 5 млн белорусских рублей

Из двух конкурсных идей выбрали именно драму о Мулявине. Новый проект оценивают  почти в 5 миллионов белорусских рублей. Часть затрат - это два миллиона - покроет республиканский бюджет. 

Наталья Карчевская, первый замминистра культуры Беларуси: "Все зависит от качества продукта, который представлен, и от плана коммерческой реализации фильма. И, прежде всего, основной критерий, которым руководствуется комиссия - это художественное качество готовящегося проекта и репутация его создателей. Мы абсолютно уверены, что компания заинтересована в продвижении интересов страны, в том, чтобы показать нашу культуру национальную наилучшим образом".

Команда готова приступить к кастингам, на съемки - 15 месяцев

Как только обе стороны заключат договор, на разработку и съемки дадут 15 месяцев. Кинотандем уже собрал организационный пазл. В ближайший месяц приступят к кастингам.

Байопик о Мулявине снимут создатели проектов "Кухня" и "Холоп". Детали съемочного процесса


Производство сериала - от создателей проектов "Кухня" и "Холоп"

Производством байопика займется белорусско-российская команда. Со стороны соседей - это известная компания, которая недавно выпустила на экраны самый кассовый фильм в истории российского синема - "Холоп". В их портфолио - "Кухня", "Папины дочки" и "Отель Элеон". Так как учредители в основном - белорусы, на очереди - и фильм о Мулявине.

Алексей Троцюк, продюсер (Россия): "Для меня, как белоруса, очень дорога сама идея Мулявина. Потому что он очень хорошо выражает свою идею Беларуси в том виде, в котором я ее люблю. Потому что этот человек все-таки приехал из Екатеринбурга, стал своим и стал тем символом Беларуси, который в первую очередь ассоциируется с Беларусью, всплывает фамилия "Песняров" и Мулявина. То необходимое понимание, что такое белорусы. Потому что про белорусов, в общем-то, ничего и нет в большом кино. Хотелось бы через эту историю ближе познакомить, сформулировать".

Роль Мулявина может сыграть один из кассовых российских актеров

Команду сформируют в основном из специалистов, которые так или иначе относятся к Беларуси. Кто же споет легендарным тембром Мули - информацию держат в тайне, но продюсеры ведут переговоры с самыми кассовыми актерами российского кинорынка. Главная же задача - сделать добрую историю для поколения 50+, чтобы вернуть зрителям ощущение молодости. А поколение Z окунуть в мощную музыкальную историю. Музыку Мулявина переозвучат по-новому, ее исполнят "Белорусские Песняры". Покупкой картины уже заинтересовались зарубежные телеканалы. 

 
Теги: Новости
 
 
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Байопику о легендарном Мулявине - быть! Впервые биографию Песняра расскажут не в документальном, а в художественном формате. Тендер отечественного Министерства...
 
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