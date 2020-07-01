В Беларуси начался новый флешмоб #пропалаподпись

Источник материала: Tut.by

30 июня ЦИК огласил данные о принятых в поддержку выдвижения кандидатов в президенты подписях. Как оказалось, некоторые кандидаты в кандидаты собрали больше подписей, чем подали, а некоторым «срезали» десятки и даже сотни тысяч подписей. На это моментально последовала реакция белорусов — флешмоб #пропалаподпись . Избиратели фотографируются со своими подписями, которые отдали в поддержку Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, но которые «пропали» — и не были засчитаны ЦИК.

По данным ЦИК, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей из поданных 160 тысяч, у Виктора Бабарико — 165 744 из сданных 365 тысяч.

«Потерялись 40 подписей. Собирал у друзей и коллег в мае-июне. Особые приметы — все подписи сделаны с надеждой на позитивные изменения в стране. Очень переживаю за них, так как их мне доверили дорогие мне люди. Нашедшему просьба незамедлительно передать находку в Администрацию Московского района города Минска», — написал Александр Демидович у себя в инстаграме. Напомним, в Московском районе Минска недействительными признали 30 341 подпись за Виктора Бабарико.

Пропали подписи и у этих девушек. В последний раз видели их возле Комаровского рынка: «Подписи были замечены во Фрунзенской районной комиссии по выборам президента РБ. К нашедшему убедительная просьба вернуть их в указанную комиссию по адресу Минск, Кальварийская, 39».