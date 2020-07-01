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В Беларуси начался новый флешмоб #пропалаподпись

01.07.2020 20:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 июня ЦИК огласил данные о принятых в поддержку выдвижения кандидатов в президенты подписях. Как оказалось, некоторые кандидаты в кандидаты собрали больше подписей, чем подали, а некоторым «срезали» десятки и даже сотни тысяч подписей. На это моментально последовала реакция белорусов — флешмоб #пропалаподпись. Избиратели фотографируются со своими подписями, которые отдали в поддержку Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, но которые «пропали» — и не были засчитаны ЦИК.

По данным ЦИК, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей из поданных 160 тысяч, у Виктора Бабарико — 165 744 из сданных 365 тысяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТЕРЯЛИСЬ 40 ПОДПИСЕЙ. Собирал у друзей и коллег в мае-июне. Особые приметы — все подписи сделаны с надеждой на позитивные изменения в стране. Очень переживаю за них, так как их мне доверили дорогие мне люди. Нашедшему просьба незамедлительно передать находку в администрацию Московского района города Минска. #мычестныелюди #пропалаподпись

Публикация от A&D (@alexander_demidovich) 30 Июн 2020 в 1:15 PDT

«Потерялись 40 подписей. Собирал у друзей и коллег в мае-июне. Особые приметы — все подписи сделаны с надеждой на позитивные изменения в стране. Очень переживаю за них, так как их мне доверили дорогие мне люди. Нашедшему просьба незамедлительно передать находку в Администрацию Московского района города Минска», — написал Александр Демидович у себя в инстаграме. Напомним, в Московском районе Минска недействительными признали 30 341 подпись за Виктора Бабарико.

Пропали подписи и у этих девушек. В последний раз видели их возле Комаровского рынка: «Подписи были замечены во Фрунзенской районной комиссии по выборам президента РБ. К нашедшему убедительная просьба вернуть их в указанную комиссию по адресу Минск, Кальварийская, 39».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОПАЛИ ПОДПИСИ В последний раз видели их возле Комаровского рынка. Подписи были замечены во Фрунзенской районной комиссии по выборам Президента РБ. К нашедшему убедительная просьба вернуть их в указанную комиссию по адресу г. Минск ул. Кальварийская, 39 #мычестныелюди #пропалаподпись Если ваш голос за выдвижение кандидата признан недействительным в вашем районе — вы имеете полное право подать жалобу в соответствующую комиссию и получить разъяснение, на каком основании подпись была отбракована. На сайте @honestpeople.by размещен документ «Форма обращения о подлинности подписи». который можно заполнить и подать обращение в районную избирательную комиссию.✊✊✊

Публикация от Ульяна 97% (@instsenirovka) 1 Июл 2020 в 5:57 PDT

Подписи пропали не только у жителей Московского и Фрунзенского районов Минска. Они пропали у многих людей по всей стране.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#пропалаподпись

 
Теги: Минск
 
 
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Избиратели фотографируются со своими подписями, которые отдали в поддержку Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, но которые «пропали» - и не были засчитаны ЦИК.
 
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