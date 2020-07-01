|
В Беларуси начался новый флешмоб #пропалаподпись
01.07.2020 20:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 июня ЦИК
По данным ЦИК, после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей из поданных 160 тысяч, у Виктора Бабарико — 165 744 из сданных 365 тысяч.
«Потерялись 40 подписей. Собирал у друзей и коллег в мае-июне. Особые приметы — все подписи сделаны с надеждой на позитивные изменения в стране. Очень переживаю за них, так как их мне доверили дорогие мне люди. Нашедшему просьба незамедлительно передать находку в Администрацию Московского района города Минска», — написал Александр Демидович у себя в инстаграме. Напомним, в Московском районе Минска недействительными признали 30 341 подпись за Виктора Бабарико.
Пропали подписи и у этих девушек. В последний раз видели их возле Комаровского рынка: «Подписи были замечены во Фрунзенской районной комиссии по выборам президента РБ. К нашедшему убедительная просьба вернуть их в указанную комиссию по адресу Минск, Кальварийская, 39».
Подписи пропали
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)