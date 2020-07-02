Программа мероприятий республиканского праздника “Купалье”

11 июля (суббота)
14.00 – 24.00 Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:
“Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”
“Александрыйскі кірмаш” – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий
“Александрыйская гасцiна” c работой улиц “Спажывецкая” и “Гандлёвая” – торговые ряды, летние кафе
“Свята кнiгi” – выставочная площадка с презентацией мероприятий Дня белорусской письменности в г.Белыничи “Літаратурная спадчына – ад крыніц да сучаснасці”, проведением мероприятий, популяризирующих национальное литературное наследие
“Лёва з Магілёва” – реализация сладкой продукции (мороженое, глазированные сырки, сладкие десерты)
“Каравайная сяліба” – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса
Молодежная площадка с выставочной экспозицией “Калідор эпох”
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект “Властелин села”
“Кiрмашовыя забавы”
|16.00 – 17.00
18.30 – 19.30
|“Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей
|14.00 – 21.00
|Работа экспозиций “Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и советского плаката, посвященного труженикам села
ГУО “Александрийская средняя школа Шкловского района”. Краеведческий музей
14.00 – 20.30 Малая концертная площадка
14.00 – 14.20 Церемония открытия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
14.30 – 15.30 Детская дискотека “Святочны дэнс” с участием детских творческих коллективов Могилевской области, учатников телешоу “Голос. Дети” из Могилевской области, аниматоров, клоунов
15.30 – 16.15 Вокальный ансамбль “Весялуха” Могилевской областной филармонии с программой “Сапраўдныя беларусы”
16.45 – 16.55 Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”
17.00 – 17.30 Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)
17.30 – 18.30 Эстрадно-развлекательная программа с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии
18.30 – 19.00 Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
19.00 – 20.30 Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и артистов Могилевской областной филармонии
18.00 – 18.30 Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)
Главная концертная площадка
21.30 – 23.00 Гала-концерт ”МОЯ АЛЕКСАНДРИЯ“
23.00 – 23.05 Праздничный фейерверк
12 июля (воскресенье)
Малая концертная площадка
00.00 – 02.00 Молодежная дискотека с участием популярной музыкальной группы “Тяни-Толкай”, артистов Могилевской областной филармонии, ведущих ди-джеев Беларуси
13.00 – 14.00 Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца “Медуница” с программой “Купалле – водар медунічны”
Главная концертная площадка
11.00 – 13.00 торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и концерт Белорусского государственного ансамбля “Песняры”
|11.00 – 12.00
|“Свята цырка” – работа цирка-шапито (рядом с шатром проходят цирковые представления и шоу различных цирковых жанров)