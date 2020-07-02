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Программа мероприятий республиканского праздника “Купалье”

02.07.2020 — Новости Культуры | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Программа мероприятий республиканского праздника “Купалье”

11 июля (суббота)

14.00 – 24.00        Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:

Зроблена ў Беларусi – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”

“Александрыйскі кірмаш”  праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий

“Александрыйская гасцiна c работой улиц “Спажывецкая” и “Гандлёвая” – торговые ряды, летние кафе

Свята кнiгi – выставочная площадка с презентацией мероприятий Дня белорусской письменности в г.Белыничи “Літаратурная спадчына – ад крыніц да сучаснасці”, проведением мероприятий, популяризирующих национальное литературное наследие

Лёва з Магілёва” – реализация сладкой продукции (мороженое, глазированные сырки, сладкие десерты)

“Каравайная сяліба” – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса

Молодежная площадка с выставочной экспозицией “Калідор эпох”

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект Властелин села

Кiрмашовыя забавы

16.00 – 17.00

18.30 – 19.30

 “Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей

 
14.0021.00 Работа экспозиций Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и советского плаката, посвященного труженикам села

ГУО Александрийская средняя школа Шкловского района. Краеведческий музей

 

14.00 – 20.30        Малая концертная площадка

14.00 – 14.20        Церемония открытия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”

14.30 – 15.30        Детская дискотека “Святочны дэнс” с участием детских творческих коллективов Могилевской области, учатников телешоу “Голос. Дети” из Могилевской области, аниматоров, клоунов

15.30 – 16.15        Вокальный ансамбль “Весялуха” Могилевской областной филармонии с программой “Сапраўдныя беларусы”

16.45 – 16.55        Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”

17.00 – 17.30        Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

17.30 – 18.30        Эстрадно-развлекательная программа с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии

18.30 – 19.00        Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”

19.00 – 20.30        Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и артистов Могилевской областной филармонии

18.00 – 18.30        Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)

Главная концертная площадка

21.30 – 23.00        Гала-концерт МОЯ АЛЕКСАНДРИЯ

23.00 – 23.05        Праздничный фейерверк

 

12 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

00.00 – 02.00        Молодежная дискотека с участием популярной музыкальной группы Тяни-Толкай, артистов Могилевской областной филармонии, ведущих ди-джеев Беларуси

 

13.00 – 14.00        Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца Медуница с программой Купалле – водар медунічны”

Главная концертная площадка

11.00 – 13.00        торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и концерт Белорусского государственного ансамбля Песняры

 

11.00 – 12.00 “Свята цырка” – работа цирка-шапито (рядом с шатром проходят цирковые представления и шоу различных цирковых жанров)

 
 
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11 июля (суббота) 14.00 – 24.00        Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника: “Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский
 
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