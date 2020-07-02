«Может, хватит издеваться над нами, а?» Поговорили с организаторами акции #культпротест

Источник материала: Tut.by

Белорусские актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты записали видеообращение с требованием честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных. Поговорили с продюсером Андреем Исаченко об инициативе #культпротест, а также о том, как записывалось и создавалось видео.

Видео:

Как родилась идея акции?

— Летом этого года в телеграме появилась группа с таким же названием: #культпротест. Сейчас в ней около 500 человек. В нее вступили многие белорусские писатели, художники, актеры, которые были не согласны с политикой государства (в том числе, во время нынешней президентской компании)

По словам Андрея, в группе активно обсуждалось, каким образом публично выразить свой протест. Актриса Анастасия Шпаковская предложила записать видео.

— Она написала об этом в группе, а затем сделала соответствующий пост в фейсбуке. Записи всех людей, которые откликнулись, и вошли в итоговое видео.

Все записи делались в домашних условиях.

— Это не постановочное видео. Все себя сами записали и сами же это видео отправили. Был лишь монтаж, который осуществил режиссер Павел Яскевич.

Свои видео прислали два десятка человек. Но многие из участников группы поделились на своих страницах в фейсбуке одним и тем же статусом.

Мы, працаўнікі сферы культуры, абвяшчаем #культпратэст . (…). Мы пратэстуем супраць арыштаў кандыдатаў у прэзідэнты па смехатворных прычынах.

Наш #культпратэст супраць татальнага беззаконня, калі да арыштаваных не пускаюць нават адвакатаў (…)

Наш #культпратэст закліканы аб’яднаць усіх людзей творчых прафесій, бо гэта таксама пратэст супраць гастрольных пасведчанняў, якія #нізкімастацкіўзровень .

Наш #культпратэст супраць шалёных пошлін на любое ўвезенае абсталяванне, супраць падатку «на дармаедства», бясконцых узгадненняў на масавыя мерапрыемствы.

Фрагмент статуса

По мнению Андрея, статус проигрывает видеообращению.

— Не все осилят текст-лонгрид. А тут очень четкая точечная позиция, которая озвучивается из первых уст. Видео всегда выигрывает.

По словам собеседника, не все оказались готовы к такому формату.

— Кто-то записал видео, а потом давал задний ход. Было и такое, чего скрывать. Кто-то волнуется о судьбе родных, кто-то о своей работе. Понятно, что многие боятся ее, находясь на государственной службе.

Готовы ли Андрей и Анастасия к реакции на свое обращение?

— У нас страха нет. К примеру, до 2010 года группа NAKA звучала на телевидение (Анастасия Шпаковская — лидер этой группы, Андрей Исаченко — продюсер коллектива. — Прим. TUT.BY). После исполнения песни «Всех забрали» мы выпали из всех эфиров — как, впрочем, и другие музыканты (например, Змитер Войтюшкевич). После этого с большими сложностями возвращались в эфиры радиостанций. После этого бояться еще чего-то? Какой смысл?

Будет ли у инициативы продолжение?

— На #культпротест откликнулось много людей. Хотя, если честно, мы ожидали, что будут сотни видеообращений. Да, многие люди пишут личные сообщения и поддерживают, но публично не готовы высказываться. Все-так видеозапись — это публичное подтверждение твоей позиции.

По словам Андрея Исаченко, на данный момент инициатива выполнила свою задачу.

— Если кто-то еще пришлет видео и заявит о своей позиции, мы готовы смонтировать и выпустить его. Технически это не сложно.