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«Может, хватит издеваться над нами, а?» Поговорили с организаторами акции #культпротест
02.07.2020 13:12 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты
Как родилась идея акции?
— Летом этого года в телеграме появилась группа с таким же названием: #культпротест. Сейчас в ней около 500 человек. В нее вступили многие белорусские писатели, художники, актеры, которые были не согласны с политикой государства (в том числе, во время нынешней президентской компании)
По словам Андрея, в группе активно обсуждалось, каким образом публично выразить свой протест. Актриса Анастасия Шпаковская предложила записать видео.
— Она написала об этом в группе, а затем сделала соответствующий пост в фейсбуке. Записи всех людей, которые откликнулись, и вошли в итоговое видео.
Все записи делались в домашних условиях.
— Это не постановочное видео. Все себя сами записали и сами же это видео отправили. Был лишь монтаж, который осуществил режиссер Павел Яскевич.
Свои видео прислали два десятка человек. Но многие из участников группы поделились на своих страницах в фейсбуке одним и тем же статусом.
Мы, працаўнікі сферы культуры, абвяшчаем
Наш
Наш
Наш
Фрагмент статуса
По мнению Андрея, статус проигрывает видеообращению.
— Не все осилят текст-лонгрид. А тут очень четкая точечная позиция, которая озвучивается из первых уст. Видео всегда выигрывает.
По словам собеседника, не все оказались готовы к такому формату.
— Кто-то записал видео, а потом давал задний ход. Было и такое, чего скрывать. Кто-то волнуется о судьбе родных, кто-то о своей работе. Понятно, что многие боятся ее, находясь на государственной службе.
Готовы ли Андрей и Анастасия к реакции на свое обращение?
— У нас страха нет. К примеру, до 2010 года группа NAKA звучала на телевидение (Анастасия Шпаковская — лидер этой группы, Андрей Исаченко — продюсер коллектива. — Прим. TUT.BY). После исполнения песни «Всех забрали» мы выпали из всех эфиров — как, впрочем, и другие музыканты (например, Змитер Войтюшкевич). После этого с большими сложностями возвращались в эфиры радиостанций. После этого бояться еще чего-то? Какой смысл?
Будет ли у инициативы продолжение?
— На #культпротест откликнулось много людей. Хотя, если честно, мы ожидали, что будут сотни видеообращений. Да, многие люди пишут личные сообщения и поддерживают, но публично не готовы высказываться. Все-так видеозапись — это публичное подтверждение твоей позиции.
По словам Андрея Исаченко, на данный момент инициатива выполнила свою задачу.
— Если кто-то еще пришлет видео и заявит о своей позиции, мы готовы смонтировать и выпустить его. Технически это не сложно.
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Белорусские актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты записали видеообращение с требованием честных выборов и освобождения белорусских...
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