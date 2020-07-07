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В эти выходные Александрия в 11-й раз распахнет свои концертные площадки и торговые ряды

07.07.2020 22:40 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Праздник музыки, народного искусства, отдыха всей семьей - самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей" - вновь распахнет свои концертные площадки и торговые ряды уже в эти выходные. Гостей ждет большая развлекательная программа. Свои лучшие песни подарят звезды эстрады. Подворья, мастер-классы ремесленников, фуд-корты с национальными угощениями. Чем еще удивит праздник Купалье, знает Андрей Ястребов. 

Музыкальные и танцевальные номера готовят коллективы Витебской области

Народный ансамбль народной песни "Весялуха" на все сто оправдывает свое название. На протяжении многих лет артисты радуют зрителей самобытными номерами. В репертуаре - частушки, композиции местных авторов. За плечами - не мало фестивалей. А вот в Александрию отправятся впервые. Событие, говорят, ответственное - поэтому что ни день - репетиция.

Ирина Павловская, руководитель народного ансамбля народной песни "Весялуха": "Это возможность лишний раз показать себя, это мы очень любим. Для нас самое главное - это концертная деятельность, чтобы нас люди видели, делится своим творчеством. И когда чувствуешь отдачу и людям это нравится, хочется делать больше и больше!".

Но а какая песня без танца?! Коллектив "Кружалі"  - тут вам и коробочка и подсыпан. Пять минут перформанса на свежем воздухе - и уже толпа прохожих. За таким радушием и в Александрию на фестиваль отправятся.  

Ольга Качанова, руководитель коллектива бытового танца "Кружалі": "Люди с удовольствием танцуют и участвуют в мастер-классах. Хорошо принимают нас на площадках, очень хорошо. На Александрию поедем первый раз, но мы полны сил, энтузиазма, планов творческих. Для того, чтобы там показаться с хорошей стороны".

Народные мастера со всей страны едут в Александрию

Кстати, в этом году изюминкой фестиваля станет конкурс на лучший национальный костюм. Вот уж раздолье для региональных кутюрье. В том числе - городокских. Именно такие платья и рубахи в конце XIX начале ХХ столетий носили местные модники. Строй реконструировали современные умельцы. Кстати, обязательный атрибут – пояс, выполненный тоже в уникальной технике.

Марина Гущо, заведующая Городокским домом ремесел и фольклора: "Интересная техника  - подвойное ткачество. Она мало где встречается, также, как и ажурное ткачество. Оно очень интересное, даже с первого раза трудно бывает определить, что это за ткачество. Другой раз бывает люди думают, что это на досточках. Но это не так. Оно ткется очень сложно, и не каждая мастерица разобраться может".

Александрия собирает друзей в 11-й раз

В 11-й раз Александрия соберет лучших мастеров и коллективы на живописном берегу Днепра, причем, не только Беларуси. Русло реки испокон веков служило колыбелью культуры многих славянских народов. А сама водная артерия была частью торгового пути "Из варяг в греки". Издревле Днепр соединял белорусов, россиян и украинцев. Сегодня эту миссию продолжает фестиваль. Национальные подворья украсят его и в этот раз. Уникальные мастера, чьи работы - настоящие произведения искусства. 

Олег Хмельков, председатель Республиканского совета по вопросам клубной деятельности и народного творчества при Министерстве культуры Беларуси: "Это и шляпы, и броши, и бусы, которые делали и в те времена, и сейчас. Много будет интересного. И, конечно, нам приятно, что традиционно приедут гости - гости из России и Украины".

По традиции  два дня праздника, причем, как на земле, так и в небе. Полеты парашютистов. Выставки, ярмарки, цирковые выступления и - молодежная ночная дискотека. 

Выставка продукции Минского тракторного завода, праздник кваса, молодежная экспозиция "Коридор эпох", "Александрийский кирмаш" с купальскими подворьями. Приедут в Александрию и финалисты республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса "Властелин села".

Торговые улицы, главные концертные площадки  - уже, как конструкторы, вырастают на берегу Днепра. Звездный десант в этом году ожидается внушительный, но и места на сцене хватит всем.  

Наталья Красикова, режиссер концертов праздника "Купалье": "На любые вкусы - и для детей, и для взрослых, и для гостей Беларуси. Всем будет интересно. Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, Владимир Гостюхин, народная артистка Украины Ирины Билык, заслуженный артист РФ  Денис Майданов. Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Алена Ланская и многие другие". 

 Завершится первый праздничный день красочным фейерверком, ночной дискотекой. Уже в воскресенье гостями праздника станет заслуженный коллектив "Медуница", лучшим аграриям вручат подарки. И  концерт легендарных "Песняров". Александрия вновь соберет своих друзей. 

 
 
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Праздник музыки, народного искусства, отдыха всей семьей - самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей" - вновь распахнет свои концертные площадки и...
 
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