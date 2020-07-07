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Музыкальные и танцевальные номера готовят коллективы Витебской области

Народные мастера со всей страны едут в Александрию

Александрия собирает друзей в 11-й раз

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В эти выходные Александрия в 11-й раз распахнет свои концертные площадки и торговые ряды Праздник музыки, народного искусства, отдыха всей семьей - самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей" - вновь распахнет свои концертные площадки и...

Праздник музыки, народного искусства, отдыха всей семьей - самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей" - вновь распахнет свои концертные площадки и торговые ряды уже в эти выходные. Гостей ждет большая развлекательная программа. Свои лучшие песни подарят звезды эстрады. Подворья, мастер-классы ремесленников, фуд-корты с национальными угощениями. Чем еще удивит праздник Купалье, знает Андрей Ястребов.Народный ансамбль народной песни "Весялуха" на все сто оправдывает свое название. На протяжении многих лет артисты радуют зрителей самобытными номерами. В репертуаре - частушки, композиции местных авторов. За плечами - не мало фестивалей. А вот в Александрию отправятся впервые. Событие, говорят, ответственное - поэтому что ни день - репетиция.Но а какая песня без танца?! Коллектив "Кружалі" - тут вам и коробочка и подсыпан. Пять минут перформанса на свежем воздухе - и уже толпа прохожих. За таким радушием и в Александрию на фестиваль отправятся.Кстати, в этом году изюминкой фестиваля станет конкурс на лучший национальный костюм. Вот уж раздолье для региональных кутюрье. В том числе - городокских. Именно такие платья и рубахи в конце XIX начале ХХ столетий носили местные модники. Строй реконструировали современные умельцы. Кстати, обязательный атрибут – пояс, выполненный тоже в уникальной технике.В 11-й раз Александрия соберет лучших мастеров и коллективы на живописном берегу Днепра, причем, не только Беларуси. Русло реки испокон веков служило колыбелью культуры многих славянских народов. А сама водная артерия была частью торгового пути "Из варяг в греки". Издревле Днепр соединял белорусов, россиян и украинцев. Сегодня эту миссию продолжает фестиваль. Национальные подворья украсят его и в этот раз. Уникальные мастера, чьи работы - настоящие произведения искусства.По традиции два дня праздника, причем, как на земле, так и в небе. Полеты парашютистов. Выставки, ярмарки, цирковые выступления и - молодежная ночная дискотека.Выставка продукции Минского тракторного завода, праздник кваса, молодежная экспозиция "Коридор эпох", "Александрийский кирмаш" с купальскими подворьями. Приедут в Александрию и финалисты республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса "Властелин села".Торговые улицы, главные концертные площадки - уже, как конструкторы, вырастают на берегу Днепра. Звездный десант в этом году ожидается внушительный, но и места на сцене хватит всем.Завершится первый праздничный день красочным фейерверком, ночной дискотекой. Уже в воскресенье гостями праздника станет заслуженный коллектив "Медуница", лучшим аграриям вручат подарки. И концерт легендарных "Песняров". Александрия вновь соберет своих друзей.