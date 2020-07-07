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Пьесы онлайн и поиски папараць-кветкі на мастер-классах. В Минске стартовала Купальская неделя

07.07.2020 22:40 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Именно в купальскую ночь,  ровно 138 лет назад, родился Янка Купала. В память о народном поэте Беларуси сегодня высадили сирень сорта Паўлінка. Декоративные растения украсили территорию филиала "Окопы". Там, в Логойском районе, находится родительский дом Песняра. С 1909 по 1926 год Янка Купала приезжал туда к маме и сестрам. Там же написал множество произведений: среди них - "Раскіданае гняздо", "Бандароўна", "Тутэйшыя"... 

Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы: "Он очень любил писать у открытого окна, а под окном цвели сирень, пионы, жасмин. Здесь ему очень хорошо писалось. Более 80 произведений имеют пометку «Окопы». Здесь написаны все романтические поэмы, пьесы. В том числе и известная "Паўлінка".

Онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле" 

К слову, посмотреть постановку известной на весь мир пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Паўлінка на Купалле". На специальной интернет-странице разместили несколько тематических блоков. Например, там можно виртуально посетить родные места поэта или же увидеть афиши спектаклей разных лет. 

Павел Латушко, гендиректор Национального академического театра им. Янки Купалы: "На странице купаловского театра, на ютуб-канале можно посмотреть народные традиции, провести виртуальные экскурсии по музею, театру. Мы специально организовали концерт с коллективом "Песняры".

Купальская неделя в столице

Купальской будет вся неделя. Например, папараць-кветку в столице уже искали в Заводском районе. Там прошли мастер-классы по плетению венков и выступление народных коллективов. Кульминацией праздника, по традиции, стал купальский костер. А уже в выходные эстафету народных гуляний подхватит Ботанический сад.

 
 
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Именно в купальскую ночь,  ровно 138 лет назад, родился Янка Купала. В память о народном поэте Беларуси сегодня высадили сирень сорта Паўлінка. Декоративные растения...
 
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