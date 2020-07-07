Источник материала: БT

Онлайн-фестиваль "Паўлінка на Купалле"

Купальская неделя в столице

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьесы онлайн и поиски папараць-кветкі на мастер-классах. В Минске стартовала Купальская неделя Именно в купальскую ночь, ровно 138 лет назад, родился Янка Купала. В память о народном поэте Беларуси сегодня высадили сирень сорта Паўлінка. Декоративные растения...

Именно в купальскую ночь, ровно 138 лет назад, родился Янка Купала. В память о народном поэте Беларуси сегодня высадили сирень сорта Паўлінка. Декоративные растения украсили территорию филиала "Окопы". Там, в Логойском районе, находится родительский дом Песняра. С 1909 по 1926 год Янка Купала приезжал туда к маме и сестрам. Там же написал множество произведений: среди них - "Раскіданае гняздо", "Бандароўна", "Тутэйшыя"...К слову, посмотреть постановку известной на весь мир пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Паўлінка на Купалле". На специальной интернет-странице разместили несколько тематических блоков. Например, там можно виртуально посетить родные места поэта или же увидеть афиши спектаклей разных лет.Купальской будет вся неделя. Например, папараць-кветку в столице уже искали в Заводском районе. Там прошли мастер-классы по плетению венков и выступление народных коллективов. Кульминацией праздника, по традиции, стал купальский костер. А уже в выходные эстафету народных гуляний подхватит Ботанический сад.