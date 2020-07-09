Водопад, Чертово озеро, литовская АЭС и край Беларуси. Что можно увидеть по пути к границе с ЕС

Источник материала: Tut.by

Пока дни еще длинные, а ночи короткие, мы решили порадовать вас неспешным маршрутом по любимой Беларуси. Он пройдет через Мядель и Видзы, проведет через Дрисвяты, познакомит с Браславщиной и упрется в границу с ЕС, откуда одним глазком можно будет увидеть Литву и Латвию, — других вариантов, как это сделать, пока нет.

Вы посетите места, где любили зависать фанаты паранормального (и у них на это была веская причина), попадете под чары удивительного костела в Слободке, издалека увидите Игналинскую АЭС, окунетесь в красоту Браславских озер, потеряетесь во времени у самого настоящего водопада и вернетесь домой, наполненные еще большей любовью к своей стране.

Любовь Касперович Журналистка TUT.BY

Андрей ДыбовскийСоздатель проекта globus.tut.by

Итак.

Прежде чем отправиться в путешествие, не забудьте о трех вещах. Первая — выезжать стоит как можно раньше, поскольку маршрут будет длинным и насыщенным. Вторая — многие объекты находятся в пограничной зоне, поэтому паспорт с собой — обязателен. Третья — по пути вам встретятся не одна река и не одно озеро, так что купальники и полотенца могут пригодиться.

Ранним-ранним утром мы выруливаем на трассу, которая ведет в Молодечно. Минуем Заславль и делаем первую остановку в Плебани. Это место связано с событиями восстания 1863 года. В Успенской церкви, которая строилась как костел, единомышленники Кастуся Калиновского хранили оружие. За железнодорожным переездом находятся могилы повстанцев и памятный камень, установленный уже в XX веке.

Деревню Красное затрагиваем по касательной — смотрим из окна машины на столетний костел и церковь XIX столетия (в ее кладке, кстати, можно отыскать камни с необычными надписями).

Молодечно: улица тусовок и древнее замчище

Главные объекты притяжения в Молодечно — это церковь второй половины XIX века, железнодорожный вокзал 1907 года и местная улица стритфуда. Это как Октябрьская в Минске, только со своим собственным обаянием. Главное, помните о мерах предосторожности в местах скопления людей.

У выезда из города, за рекой Ушой, вам откроется вид на замчище, на котором с XIV по XVIII век стоял деревянный замок. Казалось бы, сегодня это просто поле и возвышенность, замаскированная временем, но очертания древности в ней проглядываются до сих пор.



Фото с сайта planetabelarus.by

У поворота на Вилейку, в деревне Глинная, спрятался памятник жертвам войны 1812 года. Кстати, Вилейку мы пока объезжаем стороной: этот регион таит в себе столько, что хватит на отдельное путешествие.

Стеберяки: здесь было паранормальное

Перед поворотом в Стеберяки находится место, о котором мало кто знает, — геологический памятник природы «Каменные валуны». Это комплекс камней с древними изображениями и надписями, которым — по разным сведениям — от 300 до 900 лет. Некоторые считают, что символы на камнях появились намного раньше, а именно два тысячелетия назад.



Фото: Александр Дехтяренок, fgb.by

Когда-то в этом месте, рассказывает Андрей Дыбовский, любили собираться фанаты паранормальных явлений, считая, что это место силы. Что ж, у вас есть возможность проверить.

Мядель: костел с сюрпризом и местная Голгофа

По дороге в Мядель можно завернуть в деревню Узлы — там сохранились руины водяной мельницы и не сохранилась деревянная церковь.

В Мяделе над белорусской обыденностью гордо возвышается костел Богоматери Шкаплерной. Он построен в 1754 году на средства Антония Кощица. По местной легенде, тот долго ждал наследника, молился о сыне в Киевской Лавре и Иерусалиме, но без особых успехов. И однажды, будучи в Риме, заплатил много золотых монет за мощи Святого Юстина и дал себе обещание, что построит в Мяделе храм, если в его семье родится сын. Ребенок в конце концов появился, храм — тоже. Мощи, кстати, до сих пор находятся на территории Беларуси в одном из храмов.



Фото с сайта planetabelarus.by

В архитектуре костела улавливаются сразу несколько стилей — ренессанс, позднее барокко и даже элементы рококо. Квадратный снаружи, он круглый внутри, так что обязательно зайдите внутрь, если храм будет открыт.

Мядельская кальвария — пожалуй, одно из самых необычных мест Беларуси. Она появилась здесь примерно в 1765 году и в точности повторяла путь Христа на Голгофу. По обеим сторонам стояли 21 часовня и восемь арок.

Как и почему она появилась? На этот счет тоже есть своя легенда, которая продолжает повествование предыдущей.

У Антония Кощица родился долгожданный сын Юстин, но няня за ним не уследила — и тот утонул. Антоний был так зол (и безжалостен), что приказал заживо замуровать девушку в столб, лицом к озеру. После этого к нему явилась Богородица и сказала, что он должен искупить свой грех — и построить кальварию. Кстати, этот сюжет лежит в основе поэмы белорусского поэта Владимира Дубовки .



Фото с сайта logoysk.by

В начале XX века место все еще притягивало сотни паломников, но в советское время оно было забыто и заброшено. К 250-летию кальварии крестный путь частично восстановили — 14 каплиц были реконструированы, руины других остались в нетронутом виде. Маршрут заканчивается на горе Трех Крестов, откуда открывается вид на окрестности. Идеальное место, чтобы посмотреть вокруг и — заглянуть в себя.

Кстати, Мяделю повезло расположиться на берегу тихого озера Мястро. Зацените его и вы.

Видзы: костел на линии фронта и космические места рядом

Наконец выдвигаемся в Видзы — к одному из самых красивых и высоких костелов Беларуси.

Дорога туда проведет вас через Поставы. Туда мы уже ездили в одном из предыдущих путешествий — восхищались умной планировкой города, которую в XVIII веке придумали Тызенгаузы, осматривали дворец, костел у озера и аутентичную застройку.



Фото: belarus-travel.livejournal.com

Если там еще не были, обязательно добавьте этот город в свою личную копилку белорусских райцентров. А еще здесь можно пообедать или остановиться на кофе.

Проезжая через центр деревни Козяны, обратите внимание на красно-белую церковь.

Дальнейшая дорога будет идти вдоль границы с Европейским союзом. Так что, во-первых, проверьте, есть ли с собой паспорт (вас могут остановить сотрудники пограничных служб и проверить документы), во-вторых, зафиксируйте это чувство: какового это — жить под закрытой границей.

Правда, совсем скоро это ощущение сменится восторгом, когда вы увидите костел Рождества Девы Марии в Видзах. Он заметен издалека — храм относится к трем самым высоким в Беларуси.

Его построили в 1914-м — в год начала Первой мировой войны. Он стоял прямо на линии обстрела, в его башне находился наблюдательный пункт, а потому костел сильно пострадал. Напоминают об этом два снаряда времен Первой мировой, которые вмуровали в стену во время восстановительных работ.

Туманным утром костел выглядит космически, словно пришелец. В свете дня он раскрывает свою монументальность и четкость архитектурных форм, в которых можно узнать черты неоготики.

Неподалеку от костела установлен памятник жертвам сталинских репрессий. Там же находятся старая мельница, а также старообрядческая церковь. Если помните, после реформы Никона в российском государстве староверцам жилось не очень вольно, поэтому многие бежали в Речь Посполитую. Здесь же они и остались после трех разделов и присоединения страны к Российской империи. На Браславщине до сих пор сохранилось несколько старообрядческих церквей. В Видзах — одна из них.



Фото с сайта planetabelarus.by

Была в Видзах и своя мечеть, но она сгорела. Сегодня о мусульманской истории местечка на северо-западе страны свидетельствует молельный дом, который разместился в обычной деревянной хате, и старое кладбище. Есть тут также и еврейские захоронения, и старообрядческие. Будет очень интересно их сравнить.

На окраине Видз находится могила Томаша Вавжецкого, который умер в 1816 году. Во время восстания 1794 года он был одним из близких соратников Тадеуша Костюшко. А после того как Костюшко попал в плен, сам руководил повстанцами. Память о нем местные жители хранят до сих пор.

Видзы-Ловчинские: усадьба и парк, который чудом уцелел

Дальнейшая дорога все ближе прижимается к границе с Литвой.

Перед новой порцией впечатлений маршрут уводит нас в тихое место — Видзы-Ловчинские. Там сохранился усадебный дом Вавжецких и хозпостройки около него. Усадьба строилась в конце XVIII — начале XIX веков. Рядом — по стандартам того времени — был разбит парк, в котором приятно погулять и сегодня. Каким-то чудом в нем сохранились разные виды деревьев: орех серый, ива ломкая, лиственница европейская, дуб черешчатый и другие.

Совсем рядом с домом находится озеро Дворное.

20 километров по карте вверх — и вы в деревне Опса, где есть одноименное озеро (вы же помните, что мы едем в озерный край?). Тут вас ожидает неоготический костел, построенный в 1887 году, и заброшенная неоклассическая усадьба Плятеров.

Сама деревня вытянута вдоль озера. Так что, в какую сторону ни глянь, везде — красота от самой природы.

Если есть время и желание, можно немного запутать маршрут и проехать на юг — в деревню Далекие. Там находится костел — пример деревянной архитектуры 1930-х годов с элементами стиля модерн.

Дрисвяты: Игналинская АЭС

По дороге в Дрисвяты, если вас не пугает гравийка, можно увидеть заброшенную гидроэлектростанцию «Дружба народов». С серпом и молотом на фронтоне, она выглядит как затерявшийся призрак советской эпохи.

В центре деревни вас встретит деревянный костел Святых Петра и Павла, который построили в 1929 году. Тогда деревня могла позволить себе каменный храм, но община выбрала именно такой аутентичный для Беларуси строительный материал. Издалека она напоминает корабль, который плывет по зеленым белорусским равнинам.

Посреди озера Дрисвяты (литовцы называют его Друкшаи) находится остров под названием Замок. Да, когда-то на нем стоял самый настоящий замок, от которого сегодня остались лишь земляные укрепления. Попасть на островок можно, но для этого вам придется раздобыть у местных лодку и специальное разрешение пограничных служб.

На другом берегу озера — уже Литва и закрытая Игналинская АЭС, которая довольно неплохо видна с белорусской стороны.

После Дрисвят движемся в сторону ужина и ночлега. Найти и то, и другое можно или в Браславе, или в одной из агроусадеб неподалеку.

Если еще есть силы и время… Если вас заинтриговала старообрядческая история этих мест, то за тем, чтобы увидеть и узнать больше, нужно ехать в деревню Минковичи. Сама деревня выглядит заброшенной, чего не скажешь о церкви, построенной в 1900-х годах. А в деревне Межаны находится костел Богородицы Ангельской. Примерно 100 лет назад он тоже был деревянный, но в 1990-х годах его перестроили в кирпиче, поскольку предыдущий сгорел. Интересно будет узнать, что вам понравится больше: дерево или кирпич?

День второй. Браслав: Замковая гора, которая пережила всех, озера everywhere, чудотворная икона

Браславу более тысячи лет, за это время он менялся миллионы раз. Строился и разрушался замок, появлялись и исчезали храмы, менялась жилая застройка — и только его природная красота оставалась неподвластна течению времени.

Первое упоминание о Браславе зафиксировано в 1065 году, и связано оно с именем князя Брячислава Изяславовича. В городе находилась крепость, которая служила западным форпостом Полоцкого княжества. Она размещалась на Замковой горе, которая до сих пор возвышается над городом и откуда открывается вид на два озера, костел, церковь, бывшую земскую больницу и жилую застройку. Правда, на ней уже давно нет крепости.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Здесь же, на Замковой горе, находится могила известного врача Станислава Нарбута. В 1906 году он построил в Браславе больницу, прослужившую горожанам более 90 лет. Сейчас в ней лечат не тела, а души: не так давно в здании разместился женский монастырь. На могиле врача стоит памятник, на его верхушке находится фонарь — как символ заботы о своих пациентах.

Неподалеку, в историческом центре города, расположился костел Рождества Девы Марии. Его построили в 1824 году на месте деревянного храма, который сгорел в XV веке, и более трех столетий его никто не возрождал. В костеле хранится икона Божией Матери Владычицы Озер, ее считают чудотворной, что было признано католической церковью в 2009 году. На тот момент образ стал первой коронованной иконой в Витебской области и лишь седьмой — в Беларуси.

Кстати, отстраивали храм так, чтобы с верхушки браславского костела были видны храмы в соседних Миорах, Иказни и Слободке. Так жители близлежащих местечек могли поддерживать связь и предупреждать друг друга о приближающейся беде.

Возле здания райисполкома, которое в конце 1920-х строилось как староство, можно найти уникальный квартал застройки в закопанском стиле.

Успенская церковь, здание бывшей земской больницы, модерновый шатер над колодцем — все это можно увидеть по дороге и понять, каким же разным был и остается Браслав, один из главных озерных курортов Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А вот сейчас придется выбирать. Если поехать на север, то маршрут вас приведет к небольшому озеру с очень противоречивым названием. В одних источниках его называют Божьим Оком, в других — Чертовым. Хотя сам водоем от этого не меняется: он натуральный, при этом имеет практически правильную круглую форму.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Те, кто рванут чуть-чуть на восток, попадут в Иказнь. Ценителям эклектики здесь точно понравится. Издалека местный костел напоминает древний немецкий храм, хотя ему чуть больше 100 лет. Рядом с озером он выглядит грузным, чем и впечатляет.

Слободка: храм как расписная шкатулка и деревня Яя

Дальше наш путь лежит прямо к границе с Латвией — такой близкой и недоступной она еще никогда не была. По пути делаем остановку в деревне Слободка. Здесь находится очень красивый белоснежный костел Божьего Промысла. Его окружает обычная жилая застройка, на фоне которой он выглядит в высшей степени грациозно. А рядом — еще и озеро.



Фото с сайта planetabelarus.by

Кстати, в литовском местечке Аланта сохранился практически такой же костел, построенный по проекту шведского архитектора Карла Эдуарда Штрандмана. Скорее всего, он также был автором белорусского храма, который появился на несколько лет раньше литовского.



Фото с сайта planetabelarus.by

Внутри костел Божьего Промысла удивляет необычной росписью сводов, как будто вы попали внутрь расписной шкатулки.

По пути в Друю добавим в свою краеведческую копилку деревню с лаконичным названием — Яя. «Я был (-а) в Яе», — согласитесь, звучит забавно.

Друя: (не)край Беларуси

Наконец мы в Друе. Сейчас — агрогородок, до 2009 года — городской поселок, в XVII веке — город, наделенный Магдебургским правом.



Вид на Друю со стороны Латвии. Фото с сайта planetabelarus.by

Сегодня Друя выглядит как край Беларуси, о котором позабыли, хотя, очевидно, так было не всегда. Монастырь бернардинцев с костелом, основанный в 1640-х годах, синагога, усадьба, парк, несколько церквей, Борисов камень — в наследство этому месту досталось немало. В том числе исключительное положение городка: холмистый рельеф, извилистая пойма реки Друйки и полноводная Западная Двина рядом.

Знакомство с Друей можно начать с Троицкого костела, который возводился в 1640-х годах как часть монастыря бернардинцев. Рядом сохранился жилой корпус. В нем живет местный ксендз и время от времени находят приют паломники.



Фото с сайта planetabelarus.by

Храм строили в стиле барокко, в его интерьере до сих пор сохранились украшения из искусственного мрамора — стукко. В 1646 году это был очень модный прием в архитектуре.

Напротив Друи, уже на территории Латвии, обосновался город Пиедруя. В нем тоже есть храм, башни которого переглядываются с белорусским костелом и образуют единую композицию.



Вид на Пиедрую и латвийский храм. Фото с сайта planetabelarus.by

Синагог в Друе было несколько, но главная из них — XVI века — не сохранилась.

Местное еврейское кладбище восстановили в 2000 году на пожертвования уцелевших во время геноцида местных жителей, а также спонсора из США.

Это единственное в Беларуси еврейское кладбище, на котором сохранились цветные росписи на памятниках. Таких в стране больше нет. Казалось бы, просто камни — но под ними скрывается весомая часть истории нашей страны.



Фото: Андрей Дыбовский, globus.tut.by

На центральной площади вы отыщете Борисов камень — он родом из XII века. Таких в Беларуси сохранилось всего три. В первой половине XX века друйский валун, скорее всего, утащил в реку весенний ледоход. Его обнаружили лишь в 2002 году, вытащили на берег, но уже в разломанном виде.



Фото: Екатерина Вискун, globus.tut.by

Борисовы камни — это огромные валуны, на которых выбиты кресты и различные надписи. Свое название они получили от полоцкого князя Бориса, его имя практически всегда было выбито на камнях. Для чего? Четкого ответа на этот вопрос не знает никто.

В разном состоянии в Друе сохранились православные церкви. Благовещенский храм, построенный в 1740-х, дотянул до наших дней в еще крепких руинах, которые недавно начали восстанавливать. От церкви святых Петра и Павла остались только развалины колокольни.

В Друе тоже есть старообрядческая церковь.



Фото с сайта planetabelarus.by



Фото с сайта planetabelarus.by

И напоследок — короткий чекин у пограничного столба. Здесь заканчивается Беларусь, а за рекой начинается Латвия.

Домой: через усыпальницу, водопад и колонну в честь Конституции

Обратный путь домой проведет вас через Идолту, Миоры и Леонполь (все-таки какие на западе Беларуси космические названия!).

В Идолте вас поджидают озеро, часовня-усыпальница рода Милошей (Евгений Милош построил ее в 1862 году в память о погибшей любимой жене) и брутальный костел Богоматери Шкаплерной.

В километре от Прудников затаился небольшой водопад на реке Вяте. Часто его относят к деревне Александрина, хотя она находится в 4 км к юго-востоку от этого места. Подъезжать к водопаду удобнее со стороны деревни Суромщина.



Фото с сайта planetabelarus.by

В Миорах — на берегу озера — вам встретится костел Вознесения Девы Марии, построенный в 1907-м. Рядом с ним стоит необычный памятник нерожденному ребенку, а за ним — роддом. Оцените замысел.

Последняя остановка этого маршрута — в деревне Леонполь. Она не совсем по дороге, но заехать туда стоит. Здесь сохранился усадебный дом Лопатинских, который начинали строить примерно 270 лет назад. Тут же вы отыщете и действующую деревянную церковь с колокольней родом из XVIII века.

А за Леонполем стоит мемориальная колонна в честь Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 года. Место само по себе очень живописное и уютное. Напитавшись им, с мыслями о главном документе в стране, которым когда-то гордились наши предки, можем смело возвращаться домой.

Этот и любые другие маршруты по Беларуси вы можете подстроить под себя, воспользовавшись картой достопримечательностей Глобуса Беларуси.