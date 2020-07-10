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Артиллерийская установка СУ-100 пополнила музей в Буйничах
10.07.2020 15:52 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВ музее под открытым небом пополнение. Новый экспонат - артиллерийская установка СУ-100 - на мемориале «Буйничское поле». Ее называли "истребитель танков". Машина была на вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной в качестве ответа немецким "тиграм". Пробивала их 100-миллиметровую броню. Церемония передачи раритета отмечена митингом в честь 79-летия обороны Могилева. Цветы легли у подножия каплицы в честь героев войны. Реконструкцию машины провели специалисты патриотического клуба "Поиск" - из Шклова, которые обратились за помощью к Президенту.
Валерий Семушкин, руководитель военно-патриотического клуба "Поиск": "На реставрацию у нас ушло 1,5 месяца. Потом, опять же - пришлось обратиться к Главе государства - не было катков и гусеничных траков. Чтобы через Министерство обороны оказали помощь. Работа была проведена большая. Потому что фактически это был кусок металла. Будем продолжать работу по Буйничскому полю".
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Достаточно вчитаться в холодные строки на мемориальных плитах. Всмотреться в те барельефы, в те экспонаты, которые здесь размещаются. И ты, действительно, понимаешь, что это святое место для каждого, кто свято чтит и помнит подвиг советского солдата".
Украшением церемонии стала реконструкция событий 1944 года, когда группа красноармейцев форсировала Днепр, открыв дорогу к освобождению города.
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В музее под открытым небом пополнение. Новый экспонат - артиллерийская установка СУ-100 - на мемориале «Буйничское поле». Ее называли "истребитель танков". Машина...
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