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"Маладых талентаў Беларусі" наградили в Доме радио
10.07.2020 16:07 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНесколько часов назад "Маладыя таленты Беларусі" официально получили свои награды. Церемония прошла в Большой студии Дома радио на Красной, 4. Имена почти 150 лауреатов и дипломантов обнародовали еще в апреле. Для конкурсантов и жюри эта встреча - первая за весь проект. Все три этапа эксперты определяли победителей через экран телевизора с помощью видео. В таком формате, к слову, официальные республиканские конкурсы еще не проводили. Сегодня же наиболее яркие исполнители получили право спеть в легендарной студии.
Теперь каждый лауреат престижного радиоконкурса сможет претендовать на звание стипендиата спецфонда Президента Беларуси.
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Несколько часов назад "Маладыя таленты Беларусі" официально получили свои награды. Церемония прошла в Большой студии Дома радио на Красной, 4. Имена почти 150...
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