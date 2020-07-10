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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Маладых талентаў Беларусі" наградили в Доме радио Несколько часов назад "Маладыя таленты Беларусі" официально получили свои награды. Церемония прошла в Большой студии Дома радио на Красной, 4. Имена почти 150...

Несколько часов назад "Маладыя таленты Беларусі" официально получили свои награды. Церемония прошла в Большой студии Дома радио на Красной, 4. Имена почти 150 лауреатов и дипломантов обнародовали еще в апреле. Для конкурсантов и жюри эта встреча - первая за весь проект. Все три этапа эксперты определяли победителей через экран телевизора с помощью видео. В таком формате, к слову, официальные республиканские конкурсы еще не проводили. Сегодня же наиболее яркие исполнители получили право спеть в легендарной студии.Теперь каждый лауреат престижного радиоконкурса сможет претендовать на звание стипендиата спецфонда Президента Беларуси.