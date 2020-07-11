Шоколадные наборы, шокопризы для всех читателей, конкурсы и выставки. Несвижская центральная районная библиотека приглашает на интересный праздник

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Шоколад — это чудесная сладость, которую майя и ацтеки подарили миру. Они называли его «пищей богов». И неспроста: он радует, согревает, вдохновляет, воодушевляет и даже лечит.

Сегодня же шоколад стал продуктом, который обожают миллионы людей по всему миру. И помимо всем знакомых кондитерских изделий, он обосновался в литературе, кино и даже музыке!

11 июля сладкоежки всей планеты отмечают Всемирный день шоколада.

Несвижская центральная районная библиотека имени П. Пронузо не остается в стороне. Мы также отмечаем этот праздник и предлагаем вам, жителям города, присоединиться. В этот «сладкий день» мы хотим создать каждому нашему читателю шоколадное настроение и приглашаем принять участие в акции «Шоколадное чтение».

Только 11 июля каждый читатель не только возьмет книги, но и получит шокоприз. А для тех, кто впервые станет читателем нашей библиотеки в «шоколадный» день, сюрприз удвоится.

Также всех желающих ждут кулинарный гид «Сладкая жизнь» с дегустацией шоколадных блюд и конкурс «Шоколадных болтунов» для самых сообразительных читателей отдела по работе с детьми.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Каждый желающий может стать обладателем вкусного приза: с 6 по 11 июля на нашей странице «Читающий Несвиж» в социальных сетях проходит розыгрыш шоколадного набора.

На книжной выставке «Шоколадный июль» вы окунетесь в аромат шоколада и шоколадного кофе, узнаете историю его происхождения, а также кем и когда был придуман праздник шоколада. Вас ждут книжки с закладками-шоколадками, различные рецепты шоколадных блюд и напитков.

Шоколад — это всегда хорошая идея. Даже когда речь идет о книгах, ведь в мире так много историй с шоколадным привкусом. Поэтому, давайте устроим небольшую книжно-шоколадную дегустацию!

В этот день всё будет «в шоколаде», даже книги!

Екатерина ИЮЛЬСКАЯ,

заведующий отделом обслуживания

и информации Несвижской центральной

районной библиотеки имени П. Пронузо.