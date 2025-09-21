Новости бизнеса и экономики за 15—21 сентября 2025 года

Источник материала: ProBusiness

Как развивается семейный бухгалтерский бизнес, AI-нструменты почти на все случаи жизни, мощная история о том, как трудности помогли предпринимателям запустить свое производство: новости бизнеса за 15 — 21 сентября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Кто и сколько занимает: анализ кредитования бизнеса в Беларуси

Актуальное исследование , показывающее, какие отрасли белорусской экономики наиболее активны в привлечении заемных средств. В материале приведена статистика по объему кредитного портфеля. Материал полезен для тех, кто хочет понять тренды рынка.



При налоговой проверке нужно быть активным, но не надо давать того, чего не просят

Семейная бухгалтерская компания делится ключевыми принципами поведения предпринимателя во время взаимодействия с налоговой инспекцией. Главный совет: занять проактивную, но грамотную позицию. Не стоит скрывать запрашиваемую информацию, но и предоставлять лишние данные — не стоит. В интервью есть также несколько полезных рекомендаций по уплате налогов.

Полезное для бизнеса

Почему много дел не значит эффективно и как это исправить

Статья о вреде многозадачности и ложной производительности. Постоянная занятость и решение множества мелких задач не приводят к значимым результатам. Что такое deep work, метод Pomodoro, приоритизация по матрице Эйзенхауэра и правило 80/20, которые помогают сокращать количество дел, увеличивая их итоговую эффективность, — в статье, коротком пересказе подкаста Эндрю Хубермана.

Гид по инструментам: от создания контента до анализа данных

Собрали в один материал сотню полезных AI-нструментов для маркетологов, разработчиков, предпринимателей: от анимации для соцсетей до поиска багов в коде, а также виртуального ассистента для деловых людей.

Истории бизнеса

От кассового разрыва в $ 500 тыс. до собственного завода: как превратить кризис и санкции в шанс для бизнеса

Мощная история устойчивости белорусского бизнеса. Компания столкнулась с двойным ударом: огромным кассовым разрывом и внезапными санкционными ограничениями, которые закрыли основные рынки сбыта. В материале подробно разбирается, как команда смогла не только выжить, но и совершить рывок — открыть собственное современное производство, увеличив мощности.