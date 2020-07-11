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Праздник музыки, лета и национального колорита. Александрия вновь собирает друзей

11.07.2020 11:00 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Шкловском районе на берегу Днепра по традиции стартует самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Праздник музыки, народного искусства, отдыха всей семьей. Через несколько минут начнут работать торговые ряды и концертные площадки. Большая развлекательная программа ждет гостей. Подворья, цирк шапито, мастер-классы ремесленников, фуд-корты. Свои лучшие песни подарят звезды эстрады. Специальная площадка для лучших народных коллективов и силачей.

Ирина Павловская, руководитель народного ансамбля народной песни "Весялуха": "Это возможность лишний раз показать себя, это мы очень любим. Для нас самое главное - это концертная деятельность, чтобы нас люди видели, делиться своим творчеством. И когда чувствуешь отдачу и людям это нравится, хочется делать больше и больше!"

Также порадуют гостей фестиваля экскурсионные маршруты. Это посещение Трофимовой криницы с целебной водой и памятников архитектуры - района храмов и ратуши в Шклове.

 
 
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Сегодня в Шкловском районе на берегу Днепра по традиции стартует самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Праздник музыки, народного...
 
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