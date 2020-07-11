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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник музыки, лета и национального колорита. Александрия вновь собирает друзей Сегодня в Шкловском районе на берегу Днепра по традиции стартует самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Праздник музыки, народного...

Сегодня в Шкловском районе на берегу Днепра по традиции стартует самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Праздник музыки, народного искусства, отдыха всей семьей. Через несколько минут начнут работать торговые ряды и концертные площадки. Большая развлекательная программа ждет гостей. Подворья, цирк шапито, мастер-классы ремесленников, фуд-корты. Свои лучшие песни подарят звезды эстрады. Специальная площадка для лучших народных коллективов и силачей.Также порадуют гостей фестиваля экскурсионные маршруты. Это посещение Трофимовой криницы с целебной водой и памятников архитектуры - района храмов и ратуши в Шклове.