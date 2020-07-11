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Акция "Мастера культуры - ветеранам" продолжается на "Беларусь 3". Сегодня в 17:30 в эфире новая программа от ансамбля "Песняры"

11.07.2020 12:38 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Акция "Мастера культуры - ветеранам" продолжается на "Беларусь 3". Это серия концертов и спектаклей, которые команда медиахолдинга перенесла на экран в честь 75-летия Великой Победы. Сегодня в 17:30 в эфире новая программа от ансамбля "Песняры". Сольный концерт  зрители смогут оценить через объективы десяти камер.

На сцене коллектив исполнит свои узнаваемые композиции. Услышим и премьерную песню - "Победителям слава". После эфира концерт "Песняров" станет частью фондовой коллекции Белтелерадиокомпании.

 
 
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Акция "Мастера культуры - ветеранам" продолжается на "Беларусь 3". Это серия концертов и спектаклей, которые команда медиахолдинга перенесла на экран в честь 75-летия...
 
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