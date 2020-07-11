Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акция "Мастера культуры - ветеранам" продолжается на "Беларусь 3". Сегодня в 17:30 в эфире новая программа от ансамбля "Песняры" Акция "Мастера культуры - ветеранам" продолжается на "Беларусь 3". Это серия концертов и спектаклей, которые команда медиахолдинга перенесла на экран в честь 75-летия...

Акция "Мастера культуры - ветеранам" продолжается на. Это серия концертов и спектаклей, которые команда медиахолдинга перенесла на экран в честь 75-летия Великой Победы. Сегодня в 17:30 в эфире новая программа от ансамбля "Песняры". Сольный концерт зрители смогут оценить через объективы десяти камер.На сцене коллектив исполнит свои узнаваемые композиции. Услышим и премьерную песню - "Победителям слава". После эфира концерт "Песняров" станет частью фондовой коллекции Белтелерадиокомпании.