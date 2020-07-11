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В Шкловском районе открывается фестиваль "Александрия собирает друзей"

11.07.2020 12:52 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В Шкловском районе открывается самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Торговые ряды, концертные площадки, большая развлекательная программа, а еще цирк шапито, фуд-корты - и все это праздник музыки, народного искусства, отдыха для всей семьи. Уже работают подворья, ремесленники. Гостей ждет концерт звезд эстрады и лучших народных коллективов. Украшением фестиваля станет республиканский турнир по пауэрлифтингу и финал конкурса "Властелин села". А вечером на главной сцене фестиваля пройдет большой концерт с участием мировых звезд эстрады. Завершится первый день праздника фейерверком.

 
 
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В Шкловском районе открывается самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Торговые ряды, концертные площадки, большая развлекательная...
 
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