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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Шкловском районе открывается фестиваль "Александрия собирает друзей" В Шкловском районе открывается самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Торговые ряды, концертные площадки, большая развлекательная...

В Шкловском районе открывается самый душевный фестиваль лета "Александрия собирает друзей". Торговые ряды, концертные площадки, большая развлекательная программа, а еще цирк шапито, фуд-корты - и все это праздник музыки, народного искусства, отдыха для всей семьи. Уже работают подворья, ремесленники. Гостей ждет концерт звезд эстрады и лучших народных коллективов. Украшением фестиваля станет республиканский турнир по пауэрлифтингу и финал конкурса "Властелин села". А вечером на главной сцене фестиваля пройдет большой концерт с участием мировых звезд эстрады. Завершится первый день праздника фейерверком.