Лимузин у трапа, обед без посторонних. Стал известен райдер артистов «Славянского базара»

Источник материала: Tut.by

Артисты, перед тем как дать концерт, отправляют организаторам райдер — перечень запросов, который стоит исполнить. При его нарушении знаменитость может отказаться выступать, не возвратив при этом гонорар. «Славянский базар в Витебске» в этом году сокращен, но требования звезд остаются неизменными, пишет «Российская газета».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Единственной гостиницей Витебска, которая имеет статус четырехзвездочной, является «Лучеса». «Лучеса» многого навидалась: и собачек Людмилы Гурченко, и как Валерию Леонтьеву шторы из дома тащили — потому что те, что в отеле, не защищали от солнца.

Филипп Киркоров как-то возмутился, что нет в Витебске кроватей кинг-сайз.

— С Розой Рымбаевой на «Славянский базар в Витебске» приезжали казахские батыры, и не жаловались — так что проблем с большими кроватями больше нет. А эти парни побольше Филиппа Киркорова, — пояснил директор «Славянского базара в Витебске» Глеб Лапицкий. — Мы уже знаем, от кого что ожидать, на что обращать внимание.

Таисия Повалий, которой заложили звезду на «Алле звезд» и которая вновь приедет на «Славянский базар в Витебске», приятно шокирует организаторов скромностью. К примеру, гримерная должна иметь большое зеркало, плотные шторы, гладильную доску и утюг, три больших новых махровых полотенца, напряжение 220 V, умывальник, туалет, негазированную минеральную воду, чай, столовые приборы и хорошо вымытые не порезанные фрукты.

Для группы исполнительницы запрашиваются: 10 бутылок газированной воды, фруктовая, сырная, овощная, рыбная и мясная тарелки, фисташки, электрический чайник с водой, чай, кофе, молоко, сахар, столовые приборы и упаковка влажных салфеток. Муж звезды объяснил, что обеспечивать черной икрой не надо,"смысла в понтах нет", поскольку команда приезжает работать и удивлять своими навыками, а не характером.

В Витебске у звезд есть любимая гостиница «Эридан». Здесь останавливались Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, иеромонах Фотий, Олег Газманов. Последний заказывал на завтрак драники и даже перемещался по городу Шагала на велосипеде. На этот раз Олег Газманов будет председателем жюри конкурса эстрадных исполнителей.

Питание у Газманова — трехразовое. Артист предпочитает русскую и белорусскую кухню (его предки из Беларуси), настаивает на свободном выборе меню и уединении. В зале ресторана не должны присутствовать посторонние.

При прибытии Филиппа Киркорова должны ждать два лимузина и Mercedes для артистов из подтанцовки. Готов заселиться артист как минимум в двухкомнатный президентский люкс. Первая комната должна быть большой, светлой и обязательно с зеркалом в полный рост. А вторая должна быть полностью отведена под гардероб.

Елена Ваенга требует авиаперелеты бизнес-классом 2 места, эконом-класс для участников коллектива. В гостинице должен быть оплаченный завтрак. Меню заранее и полностью нужно согласовывать с администратором коллектива. Обед и ужин — после концерта в ресторане.

На площадке необходимы 4 чистые комфортабельные гримерные, для Ваенги — лучшая комната.

В требования Лолиты Милявской входят стандартные условия: люкс в гостинице, телохранители и лимузин у трапа.

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится 16−19 июля. Как ранее сообщали организаторы, приехать на него планируют гости из 27 стран. Из-за пандемии формат фестиваля изменили — мероприятия будут проходить на открытых площадках. Дарить цветы выступающим артистам также запретили — служба безопасности на концертах в Летнем амфитеатре полностью перекроет доступ к сцене зрителям.