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Тест: проверьте свои знания по географии
14.07.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
География — очень комплексная наука. Тут вам и процессы внутри земли, и климат, и мировое распределение населения и средств производства — и многое другое. Сегодня, 14 июля, в нашей стране по этому предмету проходит централизованное тестирование. Почему бы вам не освежить память?
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География - очень комплексная наука. Тут вам и процессы внутри земли, и климат, и мировое распределение населения и средств производства - и многое другое. Почему бы...
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