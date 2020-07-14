Тест: проверьте свои знания по географии

Источник материала: Tut.by

География — очень комплексная наука. Тут вам и процессы внутри земли, и климат, и мировое распределение населения и средств производства — и многое другое. Сегодня, 14 июля, в нашей стране по этому предмету проходит централизованное тестирование. Почему бы вам не освежить память?