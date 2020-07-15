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Битва при Грюнвальде. Кого и как разбили предки белорусов, поляков, украинцев и литовцев

15.07.2020 08:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

610 лет назад, 15 июля 1410 года состоялось сражение при Грюндвальде, в котором предки белорусов, литовцев и поляков разбили Тевтонский орден. Рассказываем о причинах, ходе и последствиях этого сражения.

Где состоялась битва? Как ее правильно называть?

Все историки согласны с тем, что битва состоялась на территории современной Польши. Большинство из них придерживаются канонической версии: сражение прошло на поле, которое находилось между тремя деревнями: Грюнвальд, Танненберг и Людвигсдорф. Из-за этого существуют две разные традиции.

На белорусском, русском, английском, французском, итальянском, испанском, португальском, чешском, эстонском, латышском, румынском, сербском, венгерском и других языках эта битва называются Грюнвальдской.

На немецком, шведском, датском, норвежском, финском, болгарском и хорватском языках она звучит как Танненбергская.

Кто сражался против кого?


Картина Яна Матейко «Битва под Грюнвальдом». Фото: wikipedia.org

Если ответить одним предложением, то ВКЛ и Польша против Тевтонского ордена. Но существуют определенные нюансы.

За Тевтонский орден воевали собственно рыцари, пруссы (коренное население земель, которые захватил Тевтонский орден), отряды нескольких польских князей, а также наемники из Западной Европы.

За союзников сражался отряд татар, чехов, а также, возможно, жителей современной Молдовы.

Но в любом случае это не было противостоянием исключительно немцев против славян, как это утверждалось в советское время.

Какова была численность армий?


Реконструция Грюнвальдской битвы. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Точно ответить на этот вопрос невозможно. Ян Длугош, автор «Истории Польши» в 12 томах, писал, что у тевтонцев была 51 хоругвь (хоругвь — единица войска рыцарей). У Польши — 51, у ВКЛ — 40. Длугошу можно доверять, он родился в 1415-м, а значит, со времени битвы прошлого не так много времени. Но сколько человек было в каждой хоругви, неизвестно.

Структура пехоты также осталась загадкой.

Историки разных стран неоднократно завышали численность войск и называли фантастические цифры (вроде 100 тысяч). В какой-то момент большинство ученых стали ориентироваться на подсчеты польского историка Стефана Кучиньского. Он писал о 27 тысячах тевтонцев и 39 тысячах литвинов и поляков.

Но теперь цифры Кучиньского считаются максимальным порогом. Историки говорят об 11−21 тысячах тевтонцев и 16−38 тысячах союзников.

Как бы то ни было, для того времени это все равно были большие цифры.

В чем причина этой битвы?


Пруссы среди других балтских племён (около 1200 года). Изображение: wikimedia.org

Если кратко, то в продолжительном, вековом конфликте между противоборствующими сторонами.

Если отвечать более подробно, то еще в 13 веке на территории современной Калининградской области России, севере Польши и западе Литвы жили племена пруссов.

Они совершали набеги на Мазовию (историческая область в центральной Польше). Один из мазовецких князей позвал на помощь Тевтонский орден, который базировался в Германии. Император Священной Римской империи издал буллу, по которой орден получил свободу действий и право на завоевание новых земель. А поскольку пруссы являлись язычниками, то борьба против них считалась крестовым походом.


Прусские племена в XIII веке. Указанные города и замки были построены Тевтонским орденом в ходе колонизации территории пруссов. Изображение: wikipedia.org

На протяжении 13 века рыцари постепенно захватывали всю Пруссию, поодиночке разбивая отдельные племена. В 1283-м с пруссами было покончено. После этого основным противником Тевтонского ордена стало Великое Княжество Литовское. Оно являлось языческим государством. А значит, орден мог продолжать свою миссию.

Но в 1385 году между ВКЛ и Польшей была заключена Кревская уния. Великий князь Ягайло стал польским королем и де-юре возглавил два государства (на практике в ВКЛ скоро стал править Витовт). Он принял христианство и дал обещание крестить княжество.

Правда, Тевтонский орден настаивал, что переход в христианство был лишь формальным. Поэтому противостояние продолжалось. Камнем преткновения была Жемайтия (историческая область на северо-западе современной Литвы), на которую претендовал Тевтонский орден и ВКЛ. А также побережье Балтийского моря, на которое претендовала Польша (тогда им владел Тевтонский орден).


Территория государства Тевтонского ордена в период между 1260 и 1410 годами. Изображение: wikimedia.org

Логичным итогом этого противостояния стала Великая война, которая началась в 1409 году. Ее кульминацией стала именно битва под Грюнвальдом.

Как проходила битва?

Оба войска выстроились друг напротив друга.

Союзники расположись так: слева — польская тяжёлая кавалерия, справа — легкая кавалерия ВКЛ, которая вела бой метательными копьями — сулицами. А вот Тевтонский орден был преимущественно представлен тяжелой кавалерией.

Крестоносцы первыми заняли свои позиции и надеялись на быстрое нападение союзников. Но те не спешили начинать атаку, из-за чего рыцари несколько часов стояли под палящим солнцем. Тогда тевтонский великий магистр Ульрих фон Юнгинген отправил к Ягайло и Витовту герольдов. Они передали королю и великому князю два меча, которые должны были помочь им в битве. Это было оскорбление, чтобы спровоцировать их на выступление.


Начальный этап битвы в полдень, первое нападение на литовское крыло и контрнаступление после уничтожения армии Ордена. Изображение: wikipedia.org

Командование Тевтонского ордена поставило в первую линию полевые орудия в расчете расстрелять в упор наступающую конницу ВКЛ и Польского королевства. Однако атака оказалась чересчур быстрой, легкие силы коалиции молниеносным наскоком преодолели расстояние до орудий — те успели сделать максимум по 1−2 выстрела, прежде чем были захвачены.

В научной и художественной литературе часто писали о «волчьих ямах», которые вырыли рыцари (и в которые якобы провалились отдельные воины союзников). Но при археологических раскопках их не нашли.

Спустя час после начала битвы тяжелая конница Тевтонского ордена перешла в контрнаступление. Легкая конница ВКЛ начала отходить. По одной версии, это было бегство. По другой — тактическое отступление. Его пример Витовт мог увидеть у татар. В 1399-м он потерпел страшное поражение в битве по Ворсклой. Тогда противник аналогично заманил его в ловушку.

Как бы то ни было, оставшаяся часть тевтонцев обрушилась на поляков и на центр, где находились войска Смоленской земли (тогда этот город являлся частью ВКЛ). При этом часть из них была полностью уничтожена.


Последний этап Грюнвальдской битвы. Изображение: wikipedia.org

Поляки и тевтонцы поочередно вводили в бой резервы. Тем временем в бой вернулись литвины и татары, в результате чего армия Тевтонского ордена была окружена и разгромлена.

Каковы были потери?

Точные потери остались неизвестными. Впрочем, неизвестным остается и общее число войск.

Тем не менее известно, что из 250 братьев ордена, которые принимали участие в битве, погибли 203. Тевтонский орден потерял всю свою элиту.

Чем закончилась война?


Реконструкция Грюнвальдской битвы. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Армия союзников три дня стояла на поле боя, залечивая раны и хороня убитых. После этого они двинулись походом на Мальборк, столицу ордена.

Однако фактор внезапности был утрачен, двухмесячная осада не дала результатов, а ослабленное войско союзников так и не решилось на штурм города. Возможно, Витовт не хотел усиления Польши (ведь в случае окончательной победы территория Пруссии досталась бы именно этой стране). Поэтому он первым снял осаду, за ним вскоре последовал и Ягайло.

В итоге в феврале 1411 года был заключен Торуньский мирный договор. Тевтонский орден возвратил ВКЛ и Польше все территории, занятые ранее и выплатил контрибуцию в 100 тысяч копеек богемскими (чешскими) грошами, что подорвало экономику ордена. ВКЛ окончательно получило Жамойтию. Польша вернула занятые прусские земли.

Какова роль Грюнвальдской битвы?


Реконструкция Грюнвальдской битвы. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В советское время Грюнвальдскую битву оценивали однозначно: она остановила продвижение немцев на восток, а после нее нога вооруженного немца пятьсот лет не ступала на земли Беларуси.

Это так и не так.

Как утверждает историк Геннадий Саганович (в книге «Грунвальд у беларускай гісторыі: спроба разбору палітычнага міфу»), закат ордена начался ранее, после заключения Кревской унии.

— У пачатку XV стагоддзя Ордэн наогул пачаў губляць сілы. І нават калі б бітвы пад Грунвальдам не было, гісторыя мела б прыкладна такую самую хаду, і свет выглядаў бы прыкладна так, як і сёння. Тэўтонскі ордэн быў манаскай дзяржавай, якая папросту ня мела перспектывы. Перад Грунвальдам ён меў сілу толькі дзякуючы падтрымцы еўрапейскага рыцарства, і то толькі тады, калі яму даводзілася абараняцца.

К тому же после Великой войны Тевтонский орден смог отчасти восстановить свое могущество. После смерти Витовта (1430) он вмешивался в борьбу за престол, которую вели его преемники. Потребовалась Тринадцатилетняя война (1654−1666), по которой Тевтонский орден окончательно признал себя вассалом польского короля.

Да и немцы (пусть и в качестве наемников) неоднократно участвовали в боевых действиях на территории Беларуси.

Но эти факты совершенно не умаляют значение Грюнвальдской битвы. Именно она окончательно подорвала могущество ордена. Не будь этого удара, процесс ухода ордена с исторической арены мог бы растянуться на долгие годы.

В годы, когда Речь Посполитая была разделена между Австрией, Пруссией и Россией, Грюнвальдская битва была одним из символов, который объединял польскую нацию.

Для белорусов она играла эту роль с 1990-х годов. В условиях, когда некоторые битвы выпали из официальной повестки дня (вроде битвы под Оршей), битва при Грюнвальде смогла там закрепиться.

В конце концов, наши предки победили в этом сражении, и это главное.

Что почитать о битве?


Реконструкция Грюнвальдской битвы. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

На слуху у читателей роман Генриха Сенкевича «Крестоносцы». Но мы рекомендуем вам обязательно ознакомиться с романом Кастуся Тарасова «Погоня на Грюнвальд». Это классика белорусской исторической литературы.

Тарасов существенно изменил ракурс и форму наблюдения за прошлым. Книги Владимира Короткевича по своей эпичности и обобщению напоминали вертолетные съемки. В отличие от своего предшественника, Тарасов спустился на землю, превратившись из летописца, который описывал события с высоты нескольких веков, в непосредственного свидетеля этой битвы. Поэтому в «Погоне на Грюнвальд» история была показана на широком фоне: литвины и поляки, крестоносцы и татары; баталии и семейная жизнь; панорамное описание Грюнвальдской битвы.

Другим стал и подход писателя. У Короткевича историю двигали вперед массы во главе со своими вожаками. У Тарасова логика событий определялась политикой элиты общества и действиями простых людей, которые реализовывали закономерности истории через случайности. Таким образом, герой «Погони на Грюнвальд» Андрей Ильинич арестовал князя Свидригайло, участвовал в путешествии Витовта к императору Священной Римской империи и способствовал победе над крестоносцами.

 
 
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610 лет назад, 15 июля 1410 года, состоялось сражение при Грюнвальде, в котором предки белорусов, литовцев и поляков разбили Тевтонский орден. Рассказываем о причинах,...
 
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