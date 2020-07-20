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Как строили аэропорт Минск-1 и на каких самолетах летали наши бабушки и дедушки? Редкие архивные видео
20.07.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Минск-1» был открыт в 1933-м и почти полвека являлся единственным гражданским аэропортом города. Как его восстанавливали сразу после войны, на каких самолетах тогда летали, вы можете увидеть на видео из архива кинофотофонодокументов.
Также вы можете увидеть новые дома по минской улице Короткевича, узнать, как стюардессы обслуживали пассажиров и поразиться, как когда-то проходила проверка перед полетом.
На видео вы можете увидеть отрывки из киножурнала «Савецкая Беларусь» за 1946, 1957, 1961, 1963 и 1964 годы.
Видеоматериал подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Третьяк.
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Как строили аэропорт Минск-1 и на каких самолетах летали наши бабушки и дедушки? Редкие архивные видео
Минск-1 был открыт в 1933-м и почти полвека являлся единственным гражданским аэропортом города. Как его восстанавливали сразу после войны, на каких самолетах тогда...
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