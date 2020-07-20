ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как строили аэропорт Минск-1 и на каких самолетах летали наши бабушки и дедушки? Редкие архивные видео

20.07.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Минск-1» был открыт в 1933-м и почти полвека являлся единственным гражданским аэропортом города. Как его восстанавливали сразу после войны, на каких самолетах тогда летали, вы можете увидеть на видео из архива кинофотофонодокументов.

Также вы можете увидеть новые дома по минской улице Короткевича, узнать, как стюардессы обслуживали пассажиров и поразиться, как когда-то проходила проверка перед полетом.

На видео вы можете увидеть отрывки из киножурнала «Савецкая Беларусь» за 1946, 1957, 1961, 1963 и 1964 годы.

Видеоматериал подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Третьяк.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск-1 был открыт в 1933-м и почти полвека являлся единственным гражданским аэропортом города. Как его восстанавливали сразу после войны, на каких самолетах тогда...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Витебск попрощался со "Славянским базаром". Заключительный день выдался очень насыщенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика