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В Международный день торта «Яндекс» рассказал о любимых белорусами сладостях

20.07.2020 11:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 20 июля, отмечается необычный праздник — Международный день торта. «Яндекс» помог разобраться, какие же именно сладости больше всего популярны у белорусов. Будьте аккуратны и не подавитесь слюной!


«Яндекс» оценивал поисковые запросы жителей нашей страны со словом «торт», сделанные в период с 8 июля 2019 года по 7 июля 2020 года. Все они были распределены согласно популярности по шкале от 1 до 100 баллов.

Абсолютным лидером, набравшим 100 баллов, оказался торт «Графские развалины», местом появления которого считается известная своими кондитерскими традициями Швейцария.

На второй позиции с 87 баллами расположился «Наполеон». Кстати, в самой Франции он называется mille-feuilles («тысяча слоев»), а вот имя французского императора для этого слоеного десерта чаще используют на постсоветском пространстве и в Скандинавии.

Почти такой же популярностью (84 балла) пользуется всем известный «Медовик», характерный именно для русской кухни, который хотя и появился еще в XIX веке, но обрел большую любовь сладкоежек уже в советскую эпоху.

А вот «Печеночный торт», который набрал 73 балла, с классической сладостью роднит только слоеная структура. Главным его ингредиентом, как нетрудно догадаться, является говяжья, свиная или куриная печень, а еще лук, чеснок и конечно же майонез — куда же без него.

«Муравейник» (49 баллов) — еще один популярный в СССР торт, хотя подобные ему десерты традиционны для немецкой, голландской, финской и литовской кухни.

Рецепт торта «Красный бархат» (38 баллов) пришел к нам из США: говорят, «бархатные» торты там появились еще в начале XX века в штате Мэриленд.

По одной из версий, появлению своего названия торт «Молочная девочка» (34 балла) обязан марке сгущенки Milch Mädchen, которую немецкие домохозяйки в больших количествах переводили в процессе его приготовления.

Дальше идут «Морковный» (28 баллов), торт «Сникерс» (27 баллов), по ингредиентам и конфигурации напоминающий сильно увеличенную копию известного батончика, а замыкает десятку торт «Прага» (22 балла) — считается, что рецепт последнего придумали не в чешской столице, а в одноименном московском ресторане в 1960-е годы.

 
 
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Сегодня, 20 июля, отмечается необычный праздник - Международный день торта. «Яндекс» помог разобраться, какие же именно сладости больше всего популярны у белорусов.
 
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