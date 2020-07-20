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Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин

20.07.2020 11:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер композитор и автор песен, народный артист России Евгений Родыгин. Об этом ТАСС сообщили в Союзе композиторов Свердловской области.


Фото: etnopark.com

Дата и место прощания пока не известны. «Он прожил достойную жизнь, и его песни продолжат звучать», — сказал агентству сын композитора Роман.

Родыгин — почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России. Автор песен «Уральская рябинушка» («Ой, рябина кудрявая»), «Куда бежишь, тропинка милая», «Едут новоселы», «Белым снегом», «У границы».

 
 
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