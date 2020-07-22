«Земляне» - что за фильм «луцкий захватчик» велел рекламировать Зеленскому

Источник материала: Tut.by

Человек, накануне взявший в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке, требовал, чтобы чиновники, депутаты и представители церкви записали видео с признаниями в том, что они «террористы в законе», а президент Украины Владимир Зеленский — видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне».



Фото: Reuters

Вечером во вторник Зеленский выполнил требование — записал обращение со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года, смотреть всем» и выложил его у себя в фейсбуке. Меньше чем через час в МВД Украины сообщили об освобождении заложников и задержании преступника, а ролик Зеленского исчез с его страницы.

Захватчиком оказался 44-летний житель Украины Максим Кривош . Он был дважды осужден за мошенничество, бандитизм, вымогательство и незаконное ношение оружия и провел в тюрьме около 10 лет. В последние годы, по словам знакомых, Кривош занимался волонтерством и защищал животных.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что за фильм преступник велел рекламировать президенту Украины.

Что это за фильм?

«Земляне» — вышедший в 2005 году документальный фильм американского режиссера и активиста Шона Монсона, посвященный проблеме эксплуатации животных.

Его авторы стремятся рассказать о разных проявлениях доминирования человека над животными — их использовании в качестве питомцев и пищи, для изготовления одежды и косметики, развлечения и научных экспериментов — и призывают переходить на веганство (имеется в виду не только диета, но и отказ от любой эксплуатации животных).

В начале фильма объясняется его ключевой термин — «видовая дискриминация» или «спесишизм» (speciesism). Этот термин, введенный философами Ричардом Райдером и Питером Сингером, означает ущемление прав одного биологического вида другим, основанное на убеждении о собственном превосходстве.

Хронометраж фильма — два часа. Большую часть времени занимают документальные кадры, фиксирующие жестокое обращение с животными, в том числе их убийства. Это съемки из питомников, приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, исследовательских лабораторий, а также со спортивных и развлекательных мероприятий.

В фильме совсем нет синхронов — то есть фрагментов прямого интервью (например, комментариев экспертов), которые обычно являются неотъемлемой частью документальных лент. Вместо этого есть рассказчик — известный актер, экоактивист и веган с 40-летним стажем Хоакин Феникс. Его закадровый голос в нейтральной манере комментирует то, что происходит на экране.

На официальном сайте, посвященном фильму, собраны цитаты посмотревших его людей, в том числе знаменитостей.

«„Земляне“ — самый большой дар, который я когда-либо получала. Я не могу поверить, насколько невежественной я была раньше», — приводятся слова актрисы Брайс Даллас Ховард («Прислуга», «Таинственный лес», «Черное зеркало»).

По мнению американского философа Тома Ригана, известного по книге «В защиту прав животных» (The Case for Animal Rights, 1983), «для тех, кто посмотрел „Землян“, мир никогда не будет прежним».

А философ Питер Сингер, автор книги «Освобождение животных» (Animal Liberation, 1975), сказал: «Если бы я мог сделать так, чтобы каждый человек в мире посмотрел один фильм, я бы выбрал „Землян“».

За что фильм критикуют

Фильм, очевидно, призван произвести на зрителя мощный эмоциональный эффект, за которым должно последовать занятие им определенной этической позиции, а затем — и переход к дальнейшим активным действиям, направленным на изменение ситуации.

Однако критики замечают, что эта схема, на первый взгляд кажущаяся логичной, может не сработать — и эмоциональный эффект, вызванный жестокими кадрами, может не привести к последствиям, на которые рассчитывают авторы. Например, из-за того, что у зрителя не произошла идентификация со страдающим животным.

Как отмечает в своей статье кандидат философских наук, доцент ВШЭ Арсений Хитров, сострадание при наблюдении за страданием другого не является автоматической, обязательно возникающей у человека реакцией.

«Зритель идентифицируется со страдающим другим или, иными словами, принимает контракт фильма, если это допускает выбранная, в том числе и по умолчанию, установка», — пишет он.

Таким образом, по мнению Хитрова, к ответному страданию и последующему занятию этической и активистской позиций зритель может прийти только в том случае, если он заведомо согласен с приведенными в фильме аргументами.

В этой связи еще одна претензия к фильму заключается в том, что он не отвечает на возможные рациональные аргументы, которые могут возникнуть у зрителей, ориентированных на сопротивление эмоциональному давлению.

В частности, в фильме озвучивается мысль о том, что все люди стали бы вегетарианцами, если бы были вынуждены сами убивать животных для еды, а также если бы у скотобоен были прозрачные стены. Тут у зрителя могло бы возникнуть возражение о существовании сообществ, где люди самостоятельно убивают животных из-за отсутствия магазинов или по другим причинам, однако создатели фильма этот аспект игнорируют.

Эта непроясненность, по мнению Хитрова, может помешать зрителю перейти от эмоциональной реакции, непосредственно следующей за фильмом, к занятию этической позиции и к дальнейшим действиям.

Хитров также обращает внимание на то, что авторы фильма склонны требовать от других людей гуманного отношения к животным, но не склонны требовать гуманного отношения животных к человеку или животных друг к другу, поскольку не считают их моральными агентами. В этом ученый видит признаки скрытого спесишизма.

«Авторы не говорят о возможности существования морали животных, то есть признают право говорить о морали только за людьми. Таким образом, утверждение о том, что различия между животными и человеком нерелевантны, направленное на преодоление видовой дискриминации, содержит в себе скрытую видовую дискриминацию», — считает он.