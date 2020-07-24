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В Национальном художественном открывается выставка памяти народного художника Арлена Кашкуревича

24.07.2020 10:14 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Он оформил более 200 книг отечественных и зарубежных авторов. Крупнейший мастер книжной иллюстрации и один из основоположников школы современной белорусской графики. В этом году исполнилось бы 90 лет народному художнику Беларуси, лауреату Государственной премии Арлену Кашкуревичу. И сегодня в Национальном художественном музее открывается мемориальная выставка памяти мастера. Сюжет с вернисажа у Ольги Медведь.


Более 100 экспонатов в техниках офорта, литографии, рисунка тушью и даже акварели


В основном это графика, которая и прославила Арлена Кашкуревича, начиная с его самых ранних работ до рисунков последних лет жизни художника. Но есть в экспозиции и произведения из закромов (фондовых и семейных), которые выставляются впервые.

О существовании этого цикла не знала даже семья Арлена Кашкуревича. Около 40 лет впечатления от Парижа хранились в Госархиве литературы и искусства. Триумфальную арку, Ла-Манш и Нотр-Дам де Пари, каким мы его уже не увидим, он написал по возвращении из французской столицы. Туда Кашкуревич вырвался в 1967 в составе делегации художников


"Кончерто гроссо"  - предпоследняя графическая серия Арлена Кашкуревича


Образное альтер эго человека, взаимодействующего с контрабасом, а музыка, которая рождается в этом союзе, и есть истинное искусство. Рисунки можно прочитать - настроение каждого прописано автором профессиональными музыкальными терминами. 

С листа в реальную жизнь. Сейчас идут переговоры, чтобы цикл "Кончерто гроссо" зазвучал в музейных залах благодаря проекту Национального художественного "Музей всех муз". Планируется, что прямо у графики Арлена Кашкуревича виолончелист исполнит популярные классические произведения. В экспозиции также дипломные работы художника, почтовые карточки с символичным Пиноккио (таковым себя ощущал автор), инструменты, офортная доска и сама гравюра из партизанской серии, за которую мастер удостоен Госпремии. И конечно, "Город и люди" – цикл-посвящение любимому, родному Минску.  

 
Теги: Минск
 
 
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Он оформил более 200 книг отечественных и зарубежных авторов. Крупнейший мастер книжной иллюстрации и один из основоположников школы современной белорусской...
 
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