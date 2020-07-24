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Ростислав Кример - номинант премии Opus Klassik

24.07.2020 10:28 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Ростислав Кример и его оркестр номинированы на престижную европейскую премию в области классической музыки Opus Klassik сразу в трех номинациях. Сам известный белорусский музыкант номинирован как дирижер года наряду с величайшими дирижерами мира. Титулованный артист является главным дирижером международного камерного оркестра East-West Chamber Orchestra, а коллектив - резидент Международного фестиваля Юрия Башмета. В рамках форума оркестр неоднократно выступал перед белорусской публикой. К слову, музыкальный коллектив также номинирован на премию Opus Klassik как оркестр года.

Кроме того, компакт-диск оркестра с камерными симфониями № 1 и № 3 Мечислава Вайнберга номинирован в разделе "Симфоническое исполнение музыки XX-XXI века". Среди претендентов также такие прославленные коллективы, как Оркестр Баварского радио, Люцернский, Венский и Дрезденский симфонические оркестры.

 
 
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Ростислав Кример и его оркестр номинированы на престижную европейскую премию в области классической музыки Opus Klassik сразу в трех номинациях. Сам известный...
 
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