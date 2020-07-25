Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ирина Еромкина: Я могу реализовываться в своей стране для своего народа "Я могу реализовываться в своей стране для своего народа. И мне это важно делать здесь, а не уезжать и работать для кого-то". Народная артистка Беларуси, прима...

"Я могу реализовываться в своей стране для своего народа. И мне это важно делать здесь, а не уезжать и работать для кого-то". Народная артистка Беларуси, прима Большого театра оперы и балета Ирина Еромкина о том, как важно заниматься любимым делом на своей земле.