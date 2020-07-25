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Ирина Еромкина: Я могу реализовываться в своей стране для своего народа
25.07.2020 16:18 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT"Я могу реализовываться в своей стране для своего народа. И мне это важно делать здесь, а не уезжать и работать для кого-то". Народная артистка Беларуси, прима Большого театра оперы и балета Ирина Еромкина о том, как важно заниматься любимым делом на своей земле.
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"Я могу реализовываться в своей стране для своего народа. И мне это важно делать здесь, а не уезжать и работать для кого-то". Народная артистка Беларуси, прима...
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