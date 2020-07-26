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В США умер актер из «Кошмара на улице Вязов»

26.07.2020 10:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США в возрасте 83 лет умер американский актер Джон Сэксон, получивший известность после съемок в кинокартинах «Выход дракона» и «Кошмар на улице Вязов». Об этом пишет Daily Mail.


Коллаж с сайта Рен ТВ

Он умер в субботу, 25 июля, в Мерфрисборо (штат Теннесси). Об этом сообщила его жена Глория. Актер не смог пережить серьезные осложнения пневмонии.

Сэксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке. За 60 лет своей актерской деятельности он сыграл более чем в 200 фильмах. Наиболее известные его работы — «Аппалуза», «Выход дракона», «Кошмар на улице вязов» (три части — 1984, 1987, 1994) и «От заката до рассвета». Джон Сэксон был удостоен премии «Золотой глобус» по итогам 1957 года как лучший дебютант.

 
 
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Сэксон за 60 лет своей актерской деятельности сыграл более чем в 200 фильмах.
 
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