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Агроном, председатель, министр. Вышла книга об экс-губернаторе Константине Сумаре

26.07.2020 11:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышла книга о бывшем председателе Брестского облисполкома Константине Сумаре. В ней рассказывается о его трудовом пути и работе на руководящих должностях, начиная с колхоза «Рассвет», пишет «Медиа-Полесье».


Фото: Медиа-Полесье

В книге много отзывов тех, кто работал с Константином Сумаром рука об руку, кто был рядом и хорошо знает его, а также детей и родственников.

Вот что говорит о нем в книге нынешний руководитель хозяйства (теперь это ОАО «Вульковский рассвет») Владимир Соц:

— Первая встреча с Константином Андреевичем состоялась, когда меня утверждали на должность руководителя сельхозпредприятия в облисполкоме. Как раз он и утверждал, будучи тогда уже около года губернатором. Не сам, конечно, коллегиально, но он руководил всем процессом и конечный результат, утвердить или не утвердить, зависел от него.

Константин Сумар окончил Гродненский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном. Затем окончил Минскую высшую партийную школу. Генерал-майор запаса.

Работал заведующим Дворецким сельским клубом, инженером-гидромелиоратором в д. Чучевичи, главным агрономом, заместителем председателя колхоза «Путь Ленина» в д. Бостынь, председателем колхоза «Рассвет» в Вульке-II, был заместителем председателя райсовета депутатов, начальником управления сельского хозяйства.

Занимал должности заместителя начальника службы контроля президента, зампреда Комитета госконтроля, первого зампреда Минского облисполкома, председателя Государственного налогового комитета, министра по налогам и сборам, председателя Брестского облисполкома.

 
 
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О трудовом пути и работе на руководящих должностях, начиная с колхоза.
 
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