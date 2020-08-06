ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В автозак на велике, шахматы из хлеба, триумф Тихановской, и Киркоров в маске. Самые яркие фото середины лета

06.08.2020 07:38 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Удивленные политической активностью и жесткой реакцией властей белорусы в июне и представить не могли, что середина лета преподнесет еще больше сюрпризов, чем арест Виктора Бабарико. Июль взял с места в карьер. После отказа зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало на политической сцене страны внезапно появилась новая сила — женское трио объединенных штабов, зарядившее энергией предвыборную кампанию за считанные недели. А в стране развернулась еще одна компания — уборочная.

TUT.BY посмотрел, как убирают хлеб на «священных пахотных землях» в городской черте столицы. Как в самый жаркий месяц русла минских рек и каналов чистят специальными комбайнами-амфибиями, а родственники задержанных на «сутки» во время массовых акций протеста 14 июля радостно встречают своих близких у ворот ЦИП на улице Окрестина. Врач и травница Мария Малышко рассказала о целебных травах и сборах, а гончар Евгений из Кореличского района поделился историей своей жизни. Вспомнить все эти и другие моменты середины лета помогут снимки, сделанные фотослужбой TUT.BY.


Врач и травница Мария Малышко собирает целебные травы с детства. Любовь к ним у нее от дедушки и тети, а каждое лето в детстве проходило за сбором целебных трав и составлением из них сборов и чаев. 31 июля 2020 года. Деревня Хоруженцы, Минский район, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Мужчина снимает  происходящее у Дворца спорта в Минске во время празднования Дня независимости 3 июля 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Машина-амфибия чистит Слепянский канал в районе улицы Малинина. Водные растения срезают, собирают ковшом и выносят на берег — там их загружают на машину и увозят на полигон. 28 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Портрет кандидата в президенты Светланы Тихановской в кармане одного из участников митинга в ее поддержку, который собрал в столичном парке Дружбы народов, по разным подсчетам, от 40 до 65 тысяч человек.

Пресловутая тройка, ставшая популярным мемом нынешней президентской кампании, на первом пикете в поддержку Светланы Тихановской в Гродно, который прошел в Коложском парке города 23 июля и собрал около тысячи человек. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак едет по центру столицы, в то время как ОМОН задерживает людей, выстроившихся в очередь для подачи жалоб в ЦИК в связи с отказом зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты Беларуси. 15 июля 2020 года, Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Александр Кувшинов — директор Wialon — платформы для спутникового мониторинга и интернета вещей белорусской ИТ-компании Gurtam во время своего задержания сотрудниками ОМОНа на площади Независимости в Минске. Вечером 15 июля он приехал на площадь Независимости, чтобы подать жалобу в Центризбирком, который отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Когда ЦИК закрылся, мужчина на велосипеде поехал домой и был задержан. В автозак его внесли прямо на велосипеде. 15 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Мальчик смотрит на салют, посвященный Дню независимости Беларуси, у музея Великой Отечественной войны в Минске вечером 3 июля 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

Сотрудники ОМОНа задерживают участников массового протеста, который начался на улицах столицы после отказа в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси. 14 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Евгений, работник небольшого керамического завода «КерамДекор», расположенного в деревне Трощицы Кареличского района, докручивает на гончарном кругу вазу. Мужчина приехал приехал в Трощицы поработать. Думал, что временно, но, кажется, навсегда. Встретил девушку, женился, появился ребенок, и сейчас он строит дом. 7 июля 2020 года. Деревня Трощицы, Кореличский район. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал

Тысячи сторонников Светланы Тихановской пришли 30 июля в столичный парк Дружбы народов, чтобы поддержать своего кандидата в президенты. По разным оценкам, на пикете собралось от 40 до 65 тысяч человек. 30 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Модель демонстрирует наряд дизайнера Натальи Костромы во время показа этичной моды Ethical Fashion Show #3, организованного РОО «Белорусская палата моды». 11 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

Освободившийся после 10 суток пребывания в ЦИП на Окрестина предприниматель Никита демонстрирует знакомым шахматы, слепленные из хлеба. Книги и пресса в ИВС под запретом, а чтобы как-то коротать время, арестованные лепят из хлеба шахматы, шашки и нарды. 29 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал

Родственники Дмитрия Фурманова — члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержанного и признанного правозащитниками политзаключенным, начали 26 июля голодовку у стен СИЗО № 1 на улице Володарского. Дмитрия задержали еще 2 месяца назад. Не дождавшись результатов расследования, мать и невеста политзаключенного решили начать голодовку. 26 июля 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Василий Кононик, младший в семейном экипаже комбайнеров, убирает урожай на «священных пахотных землях» в Минске, где запрещена застройка. 30 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал

Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров прилетел в Витебск, чтобы выступить на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар». В подарок от Александра Лукашенко певцу досталась звезда на фестивальной «аллее славы». 16 июля 2020 года. Витебск, Беларусь. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY Весь материал

Участник пикета в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской демонстрирует «сердце», ставшее одним из символов объединенных штабов Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. По разным оценкам, на пикете в парке Дружбы народов собралось от 40 до 65 тысяч человек. 30 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

Сразу несколько символов Минска попало на фото во время массового протеста граждан после отказа в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси. Это традиционный желтый МАЗ и сотрудники в штатском, которые ведут задержанного. 14 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июль взял с места в карьер. После отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало на политической сцене страны внезапно появилась...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Документальный фильм, посвященный Игорю Лученку, сегодня покажет телеканал "Беларусь 3"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика