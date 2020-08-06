В автозак на велике, шахматы из хлеба, триумф Тихановской, и Киркоров в маске. Самые яркие фото середины лета
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Источник материала:
Tut.by
Удивленные политической активностью и жесткой реакцией властей белорусы в июне и представить не могли, что середина лета преподнесет еще больше сюрпризов, чем арест Виктора Бабарико. Июль взял с места в карьер. После отказа зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало на политической сцене страны внезапно появилась новая сила — женское трио объединенных штабов, зарядившее энергией предвыборную кампанию за считанные недели. А в стране развернулась еще одна компания — уборочная.
TUT.BY посмотрел, как убирают хлеб на «священных пахотных землях» в городской черте столицы. Как в самый жаркий месяц русла минских рек и каналов чистят специальными комбайнами-амфибиями, а родственники задержанных на «сутки» во время массовых акций протеста 14 июля радостно встречают своих близких у ворот ЦИП на улице Окрестина. Врач и травница Мария Малышко рассказала о целебных травах и сборах, а гончар Евгений из Кореличского района поделился историей своей жизни. Вспомнить все эти и другие моменты середины лета помогут снимки, сделанные фотослужбой TUT.BY.
Врач и травница Мария Малышко собирает целебные травы с детства. Любовь к ним у нее от дедушки и тети, а каждое лето в детстве проходило за сбором целебных трав и составлением из них сборов и чаев. 31 июля 2020 года. Деревня Хоруженцы, Минский район, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал Мужчина снимает происходящее у Дворца спорта в Минске во время празднования Дня независимости 3 июля 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал Машина-амфибия чистит Слепянский канал в районе улицы Малинина. Водные растения срезают, собирают ковшом и выносят на берег — там их загружают на машину и увозят на полигон. 28 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал Портрет кандидата в президенты Светланы Тихановской в кармане одного из участников митинга в ее поддержку, который собрал в столичном парке Дружбы народов, по разным подсчетам, от 40 до 65 тысяч человек. Пресловутая тройка, ставшая популярным мемом нынешней президентской кампании, на первом пикете в поддержку Светланы Тихановской в Гродно, который прошел в Коложском парке города 23 июля и собрал около тысячи человек. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак едет по центру столицы, в то время как ОМОН задерживает людей, выстроившихся в очередь для подачи жалоб в ЦИК в связи с отказом зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты Беларуси. 15 июля 2020 года, Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал Александр Кувшинов — директор Wialon — платформы для спутникового мониторинга и интернета вещей белорусской ИТ-компании Gurtam во время своего задержания сотрудниками ОМОНа на площади Независимости в Минске. Вечером 15 июля он приехал на площадь Независимости, чтобы подать жалобу в Центризбирком, который отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Когда ЦИК закрылся, мужчина на велосипеде поехал домой и был задержан. В автозак его внесли прямо на велосипеде. 15 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал Мальчик смотрит на салют, посвященный Дню независимости Беларуси, у музея Великой Отечественной войны в Минске вечером 3 июля 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал Сотрудники ОМОНа задерживают участников массового протеста, который начался на улицах столицы после отказа в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси. 14 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал Евгений, работник небольшого керамического завода «КерамДекор», расположенного в деревне Трощицы Кареличского района, докручивает на гончарном кругу вазу. Мужчина приехал приехал в Трощицы поработать. Думал, что временно, но, кажется, навсегда. Встретил девушку, женился, появился ребенок, и сейчас он строит дом. 7 июля 2020 года. Деревня Трощицы, Кореличский район. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал Тысячи сторонников Светланы Тихановской пришли 30 июля в столичный парк Дружбы народов, чтобы поддержать своего кандидата в президенты. По разным оценкам, на пикете собралось от 40 до 65 тысяч человек. 30 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал Модель демонстрирует наряд дизайнера Натальи Костромы во время показа этичной моды Ethical Fashion Show #3, организованного РОО «Белорусская палата моды». 11 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал Освободившийся после 10 суток пребывания в ЦИП на Окрестина предприниматель Никита демонстрирует знакомым шахматы, слепленные из хлеба. Книги и пресса в ИВС под запретом, а чтобы как-то коротать время, арестованные лепят из хлеба шахматы, шашки и нарды. 29 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал Родственники Дмитрия Фурманова — члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержанного и признанного правозащитниками политзаключенным, начали 26 июля голодовку у стен СИЗО № 1 на улице Володарского. Дмитрия задержали еще 2 месяца назад. Не дождавшись результатов расследования, мать и невеста политзаключенного решили начать голодовку. 26 июля 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал Василий Кононик, младший в семейном экипаже комбайнеров, убирает урожай на «священных пахотных землях» в Минске, где запрещена застройка. 30 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров прилетел в Витебск, чтобы выступить на церемонии открытия фестиваля «Славянский базар». В подарок от Александра Лукашенко певцу досталась звезда на фестивальной «аллее славы». 16 июля 2020 года. Витебск, Беларусь. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY Весь материал Участник пикета в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской демонстрирует «сердце», ставшее одним из символов объединенных штабов Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. По разным оценкам, на пикете в парке Дружбы народов собралось от 40 до 65 тысяч человек. 30 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал Сразу несколько символов Минска попало на фото во время массового протеста граждан после отказа в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси. Это традиционный желтый МАЗ и сотрудники в штатском, которые ведут задержанного. 14 июля 2020 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал
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Июль взял с места в карьер. После отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало на политической сцене страны внезапно появилась...
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