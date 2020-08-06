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Документальный фильм, посвященный Игорю Лученку, сегодня покажет телеканал "Беларусь 3"
06.08.2020 09:06 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСегодня народному артисту СССР, белорусскому композитору Игорю Лученку исполнилось бы 82. Ко дню рождения легендарного музыканта и в память о маэстро телеканал "Беларусь 3" покажет документальный фильм, снятый в год его 80-летия, "Я песен не считаю...". За названием фильма история человека удивительной судьбы, интервью с композитором разных лет, архивы Белорусского телевидения и много музыки.
Программу памяти продолжит концерт из произведений Лученка. Знаменитые песни прозвучат в исполнении Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.
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Сегодня народному артисту СССР, белорусскому композитору Игорю Лученку исполнилось бы 82. Ко дню рождения легендарного музыканта и в память о маэстро телеканал...
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