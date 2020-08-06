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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Документальный фильм, посвященный Игорю Лученку, сегодня покажет телеканал "Беларусь 3" Сегодня народному артисту СССР, белорусскому композитору Игорю Лученку исполнилось бы 82. Ко дню рождения легендарного музыканта и в память о маэстро телеканал...

Сегодня народному артисту СССР, белорусскому композитору Игорю Лученку исполнилось бы 82. Ко дню рождения легендарного музыканта и в память о маэстро телеканал "Беларусь 3" покажет документальный фильм, снятый в год его 80-летия, "Я песен не считаю...". За названием фильма история человека удивительной судьбы, интервью с композитором разных лет, архивы Белорусского телевидения и много музыки.Программу памяти продолжит концерт из произведений Лученка. Знаменитые песни прозвучат в исполнении Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга.