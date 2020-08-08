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Как выглядит замок графа Дракулы

08.08.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Замок Бран, расположенный в 30 км от румынского Брашова, считается замком графа Дракулы. На самом деле, у историков нет доказательств, что господарь Валахии Влад III, который стал прототипом этого литературного персонажа, жил здесь. Но для туристов, которые сделали этот замок самым посещаемым в Румынии, это совершенно не важно. Так что наслаждаемся архитектурой этого строения и ждем открытия границ.








Фото: wikimedia.org

 
 
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Замок Бран, расположенный в 30 км от румынского Брашова, считается замком графа Дракулы.
 
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