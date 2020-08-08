ЕПИСКОП АНТОНИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОДРОСТКАМИ ИЗ ЛАГЕРЯ «СВЯТАЯ РУСЬ»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В первый день августа 2020 года епископ Слуцкий и Солигорский Антоний встретился с участниками очередной смены православного лагеря, расположенного на территории прихода храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района.

Лагерь проводится под руководством протоиерея Олега Абрамовича в рамках разработанной им программы «Святая Русь».

В этот раз ребята приехали в Солигорск, где епископ Антоний лично провел для них экскурсию по кафедральному собору Рождества Христова.

Хор участников слета исполнил для владыки песнопения на церковнославянском и грузинском языках.

Архипастырь поведал гостям об истории Православия на Солигорской земле, этапах проектирования и строительства величественного соборного храма Рождества Христова. Рассказ владыки был построен на личном опыте — ведь епископ Антоний непосредственно курировал строительство с 2015 года, был активным участником разработки концепции обустройства собора, который, к слову, является самым большим православным храмом юга Беларуси.

Подростки осмотрели верхний храм Рождества Христова, криптовый храм Рождества Иоанна Крестителя, приложились к святыням, смогли задать правящему архиерею интересующие их вопросы.

Всем гостям была вручена в подарок книга «Святая праведная София, княгиня Слуцкая: житие, акафист», изданная к 85-летию Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Филарета. Владыка Антоний собственноручно подписал ребятам книги на молитвенную память.

Полуторачасовая встреча впечатлила подростков. По их словам, она стала одним из самых важных событий смены.

Стоит отметить, что в нынешней смене лагеря «Святая Русь» приняли участие представители трех епархий Белорусской Православной Церкви. В Солигорске большинство из них были впервые.

Протоиерей Олег Абрамович от лица всей группы поблагодарил владыку Антония, пожелав архипастырю многих лет жизни, крепкого здоровья, сил и помощи Божией в трудах на благо Матери-Церкви и белорусского народа.