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«Дикий ужас, безысходность, бессилие». Шендерович, Варнава, солист «Руки вверх» о событиях в Беларуси

12.08.2020 10:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Массовые протесты, которые проходят в Беларуси после президенских выборов, вызвали реакцию у многих известных людей за границей. Собрали для вас некоторые высказывания.


Виктор Шендерович. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Юморист Виктор Шендерович осудил в Facebook людей, которые критиковали отъезд Светланы Тихановской в Литву.

— Сколько бесстрашных людей, готовых пожертвовать собой и своими детьми, сколько отважных бойцов, никогда не шедших на компромиссы, сколько неизвестных доселе героев обнаружилось в комментариях после отъезда в Литву Светланы Тихановской… Горжусь вами, соотечественники. Никогда в вас не сомневался.

По мнению Шендеровича, Тихановскую поставили «перед адским выбором» и этим объясняется принятое ей решение.

При этом он убежден, что Александр Лукашенко проиграл выборы, а Тихановская как победитель в будущем «объявит и проведет новые честные выборы».


Фото: vk.com/vera_polozkova, автор: Анна Юлианова

— Целый день обновляю новости, целый день не могу собраться что-то сказать, но и промолчать не могу. Марина, подруга юности, написала, что стояла в километровой очереди к посольству, чтобы проголосовать, и кто-то сказал, будто пущен слух, что это нанятая массовка, что в этой очереди нет беларусов — и тогда все взяли и подняли над головой свои синие паспорта, и так стояли с ними, как с транспарантами.

Я просто с тобой, мой Минск, мои любимые, свободные, творческие, яркие люди: вы имеете право говорить, жить, требовать перемен, вы имеете право быть услышанными, и вы мои герои сегодня. Все мои мысли сегодня — чтобы ужас этот весь наконец прекратился, — написала в своем инстаграме российская поэтесса Вера Полозкова.


Фото: vk.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona написала в инстаграме, что живет в своей стране и чувствует себя свободной.

— Но я помню, какой ценой нам это далось и какие потери мы понесли. <…> Я всем сердцем сопереживаю народу Беларуси, где сейчас происходит что-то похожее на то, что пережили мы. И я сильно верю в молодежь, в людей, в то, что этот народ такой же единый, как и мы.


Cергей Жуков. Фото: Егор Дубровский, TUT.BY

— Хочу пожелать ДОБРА всем в Беларуси этой ночью, — написал Сергей Жуков, солист российской группы «Руки вверх». Он выложил фотографию TUT.BY. На ней изображены сотрудники ОМОНа, которые перекрыли одну из минских улиц.


Екатерина Варнава. Фото: wikipedia.org

— Дикий ужас, безысходность, бессилие… какими ценностями надо руководствоваться, чтобы запустить «станок» по производству насилия не только над собственным народом, среди которых достается и мужчинам, и женщинам всех возрастов, но и над независимыми наблюдателями, журналистами других стран в Минске. Я просто второй день нахожусь в шоке, — написала российская актриса Екатерина Варнава.

По ее словам, «невыносимо, когда власти не слышат, когда не хотят говорить, вдобавок проявляя бескомпромиссно варварскую жестокость к человеку и когда нет никаких правил и норм».

— Этот ужас должен закончиться! — пишет актриса.

 
Теги: Минск
 
 
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Массовые протесты, которые проходят в Беларуси после президенских выборов, вызвали реакцию у многих известных людей за границей. Собрали для вас некоторые...
 
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