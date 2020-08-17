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В центре Минска музыканты исполнили «Погоню». Посмотрите и послушайте, как это было

17.08.2020 14:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ступенях Белгосфилармонии состоялась крупная музыкальная акция с участием около двухсот музыкантов из разных коллективов Минска. Они исполнили ряд песен, в том числе, «Пагоня» большим составом оркестра и хором. Как это было, смотрите на наших фото и видео.










 
Теги: Минск
 
 
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На ступенях Белгосфилармонии состоялась крупная музыкальная акция с участием около двухсот музыкантов из разных коллективов Минска. Они исполнили ряд песен, в...
 
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