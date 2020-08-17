В центре Минска музыканты исполнили «Погоню». Посмотрите и послушайте, как это было

Источник материала: Tut.by

На ступенях Белгосфилармонии состоялась крупная музыкальная акция с участием около двухсот музыкантов из разных коллективов Минска. Они исполнили ряд песен, в том числе, «Пагоня» большим составом оркестра и хором. Как это было, смотрите на наших фото и видео.



































