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В центре Минска музыканты исполнили «Погоню». Посмотрите и послушайте, как это было
17.08.2020 14:44 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На ступенях Белгосфилармонии состоялась крупная музыкальная акция с участием около двухсот музыкантов из разных коллективов Минска. Они исполнили ряд песен, в том числе, «Пагоня» большим составом оркестра и хором. Как это было, смотрите на наших фото и видео.
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На ступенях Белгосфилармонии состоялась крупная музыкальная акция с участием около двухсот музыкантов из разных коллективов Минска. Они исполнили ряд песен, в...
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