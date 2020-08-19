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«Не дадим развалить страну». Как о событиях в Беларуси рассказывают центральные каналы
19.08.2020 17:55 — Новости Культуры |
Неделю после выборов в Беларуси проходят многочисленные митинги и шествия, бастуют предприятия, а общество требует привлечь к ответственности представителей силовых структур, которые допустили насилие к гражданам. Промониторили, как освещаются эти события на телеканалах.
Белтелерадиокомпания на своем сайте tvr.by освещает позицию с точки зрения государства. Так,
В качестве экспертов Белтелерадиокомпания приглашает тех, кто осуждает протесты в Беларуси. Так, депутат Московской городской думы Роман Бабаян
Главная новость на сайте телеканала ОНТ — высказывание Александра Лукашенко. Президент Беларуси
Рубрика «Сейчас читают» также иллюстрирует только мнение власти. Так, в ней до сих пор можно увидеть текст,
Схожую картину дня можно получить, если смотреть канал СТВ. Из четырех главных новостей нейтральная лишь одна: о празднике Преображения Господня. Остальные три новости представляют государственную точку зрения.
Это высказывание Александра Лукашенко, который «
Но в этих сюжетах никак не представлены люди, у которых есть альтернативная позиция.
На государственных позициях стоит и Первый канал белорусского радио. Так, в кратком выпуске новостей, который вышел в эфир в 17 часов, прозвучало пять новостей. Первая новость была посвящена заседанию Совета безопасности, на котором Александр Лукашенко заявил о «незаконнасці стварэння органаў, накіраваных на захоп улады». После этого слушатели узнали о пожарах и небезопасной ситуации в Гомельской области, восстановлении теплосетей Минска к зиме, правилах безопасности для детей от МЧС и урагане в Мексике. Затем прозвучал прогноз погоды.
Пожалуй, единственным городом, где с экранов телевизора можно узнать о другой точке зрения, является Гродно. Вчера, 18 августа, в городе
На главной странице сайта можно прочитать и увидеть
Например, в тексте «
— [Двое останутся под наблюдением врачей]. Один из них был избит сотрудниками ОМОНа 11 августа вечером возле филармонии. У этого пациента диагностированы переломы двух шейных и трёх грудных позвонков первой степени. К счастью, неосложненных. В настоящий момент этот пациент находится в стадии корсетного лечения. На него наложены жесткие протезы грудного позвоночника. Второй пациент был госпитализирован 12 числа. [Он] был избит в здании РОВД на улице Дубко, находится с множественными ушибами грудной клетки, брюшной стенки, нижних конечностей и с кровоизлиянием в правый коленный сустав. Все травмы достаточно серьезные. Мы не хотим больше видеть этого зверства. Мы хотим чувствовать и себя защищенными, и лечить людей с болезнями, но не с такими травмами.
Также в сюжете отмечается, что «17 августа на сайте УВД Гродненского облисполкома был опубликован документ, где начальник УВД Вадим Синявский официально принёс извинения тем, кто был задержан и пострадал». Кроме того, там сказано, что «по фактам обращения о причинении вреда здоровью организованы разбирательства».
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Неделю после выборов в Беларуси проходят многочисленные митинги и шествия, бастуют предприятия, а общество требует привлечь к ответственности представителей...
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