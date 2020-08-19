«Не дадим развалить страну». Как о событиях в Беларуси рассказывают центральные каналы

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Неделю после выборов в Беларуси проходят многочисленные митинги и шествия, бастуют предприятия, а общество требует привлечь к ответственности представителей силовых структур, которые допустили насилие к гражданам. Промониторили, как освещаются эти события на телеканалах.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Белтелерадиокомпания на своем сайте tvr.by освещает позицию с точки зрения государства. Так, анонсируются «митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси „Не дадим развалить страну“», указывается время и место их проведения. Когда речь идет об акциях их оппонентов, отмечается , что «участники несанкционированной акции мешали сотрудникам МТЗ пройти на работу». А в одном из митингов в Солигорске принимала участие «группа агрессивно настроенных граждан», которая якобы имела при себе «списки с именами чиновников и работников участковых избиркомов».

В качестве экспертов Белтелерадиокомпания приглашает тех, кто осуждает протесты в Беларуси. Так, депутат Московской городской думы Роман Бабаян сравнивает события Беларуси с ситуацией в Югославии, которая привела к свержению Слободана Милошевича. По мнению Бабаяна, у организаторов протестов теперь «нет ничего — ни денег, ни работы. Ничего». А журналист Владимир Мамонтов ищет связи с заграницей, называет протесты в Беларуси «цветной революцией» и приводит положения программы Координационного совета, которые ничем не подтверждены.

Главная новость на сайте телеканала ОНТ — высказывание Александра Лукашенко. Президент Беларуси заявил , что руководителям западных стран не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от своих проблем.

Рубрика «Сейчас читают» также иллюстрирует только мнение власти. Так, в ней до сих пор можно увидеть текст, опубликованный еще до выборов, 8 августа. В нем известные белорусы поддерживают политику власти. Текст о протестах называется так: « За любимую Беларусь: митинги в поддержку государства продолжаются» . Что касается забастовок, то телеканал сообщает о том, что «ситуация стабильная, предприятия работают: переговоры с трудовыми коллективами приносят плоды» .

Схожую картину дня можно получить, если смотреть канал СТВ. Из четырех главных новостей нейтральная лишь одна: о празднике Преображения Господня. Остальные три новости представляют государственную точку зрения.

Это высказывание Александра Лукашенко, который « поблагодарил белорусов, которые продолжают работать на предприятиях, несмотря на прессинг». Мнение премьер-министра Романа Головченко о том, что забастовки приносят убытки для предприятий. А также интервью с бизнесменом Александром Драгуном, заместителем председателя Всеукраинского объединения белорусов. Он считает , что события в Беларуси схожи с революциями в Украине. Он утверждает, что если в нашей стране произойдет смена власти, то будут происходить события, схожие с украинскими. Там якобы «люди просто покупали завод, покупали его акции и вывозили оборудование на металлолом».

Но в этих сюжетах никак не представлены люди, у которых есть альтернативная позиция.

На государственных позициях стоит и Первый канал белорусского радио. Так, в кратком выпуске новостей, который вышел в эфир в 17 часов, прозвучало пять новостей. Первая новость была посвящена заседанию Совета безопасности, на котором Александр Лукашенко заявил о «незаконнасці стварэння органаў, накіраваных на захоп улады». После этого слушатели узнали о пожарах и небезопасной ситуации в Гомельской области, восстановлении теплосетей Минска к зиме, правилах безопасности для детей от МЧС и урагане в Мексике. Затем прозвучал прогноз погоды.

Пожалуй, единственным городом, где с экранов телевизора можно узнать о другой точке зрения, является Гродно. Вчера, 18 августа, в городе прошел митинг. По его результатам был удовлетворен ряд требований. В том числе общественности дали возможность выступать в эфире исполкомовского телеканала «Гродно Плюс». Теперь на его сайте идет прямая трансляция митингов.

На главной странице сайта можно прочитать и увидеть онлайн с митинга на площади Ленина и узнать об ответе Гродненского горисполкома на требования митингующих .

Например, в тексте « С какими травмами после акций поступали гродненцы в больницы? » дается слово Евгению Гарпушкину, заведующему отделением Гродненской городской больницы скорой медицинской помощи.

— [Двое останутся под наблюдением врачей]. Один из них был избит сотрудниками ОМОНа 11 августа вечером возле филармонии. У этого пациента диагностированы переломы двух шейных и трёх грудных позвонков первой степени. К счастью, неосложненных. В настоящий момент этот пациент находится в стадии корсетного лечения. На него наложены жесткие протезы грудного позвоночника. Второй пациент был госпитализирован 12 числа. [Он] был избит в здании РОВД на улице Дубко, находится с множественными ушибами грудной клетки, брюшной стенки, нижних конечностей и с кровоизлиянием в правый коленный сустав. Все травмы достаточно серьезные. Мы не хотим больше видеть этого зверства. Мы хотим чувствовать и себя защищенными, и лечить людей с болезнями, но не с такими травмами.

Также в сюжете отмечается, что «17 августа на сайте УВД Гродненского облисполкома был опубликован документ, где начальник УВД Вадим Синявский официально принёс извинения тем, кто был задержан и пострадал». Кроме того, там сказано, что «по фактам обращения о причинении вреда здоровью организованы разбирательства».