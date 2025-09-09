«Не то, что было в магазине, а то, что правда хочешь»: как белорусское производство меняет рынок мягкой мебели

Источник материала: ProBusiness





В условиях стремительных изменений на рынке и усиливающейся конкуренции многим производственным компаниям приходится искать новые пути для выживания и развития. Особенно остро стоит вопрос: как сохранить качество и уникальность продукта, эффективно адаптируясь к новым экономическим реалиям и запросам клиентов? Ответы на эти вопросы мы нашли на уникальном производстве в Ивацевичах — предприятии DeStylemebel . Мы решили лично посетить фабрику, чтобы увидеть, как рождается мебель с душой, и услышать из первых уст о сложностях и успехах.

О бренде DeStyle Компания «Дестайлмебель» — это уникальное производство мягкой мебели, ставшее примером успешной адаптации и развития в условиях перемен и рынка с высокой конкуренцией. Фабрика расположилась в городе Ивацевичи в Брестской области. Здесь, на территории 3 производственных цехов, происходит создание модульной мягкой мебели с возможностью кастомизации и множеством «умных» функций. Поначалу продукция фабрики была доступна только на территории ЕС, но теперь вышла и на белорусский рынок, а также в страны СНГ. Мебель DeStyle — это не просто предмет интерьера, а продукт с индивидуальным подходом, где модульность и широкий выбор функций помогают каждому клиенту получить именно то, что он хочет, а не то, что есть «на полке». Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

«Производство работало в 3 смены… а потом пришло время меняться»

История фабрики DeStyle началась в 2018 году в Ивацевичах на арендованных площадях компании Ивацевичдрев с производства одной модели. За несколько лет фабрика достигла впечатляющих показателей и выпускала около 3200 комплектов в месяц. Для молодой компании это был настоящий прорыв, ведь в основе лежали европейские стандарты качества, инновационные технологии и высокий уровень организации производства.



Олег Владимирович Хвалюк

— В пиковые моменты предприятие работало в 3 смены. При максимальной производственной мощности в 3500 комплектов мебели в месяц, мы работали почти на пределе. Это позволило задуматься о скором расширении и росте объемов в будущем. Для этих целей был определён участок в Ивацевичах под строительство современного завода. Был сделан проект и провели подготовительные работы… но условия работы предприятия изменились и этот замысел теперь дожидается своего часа, — поделился директор DeStyle Олег Владимирович Хвалюк.

До 2024 года вся продукция фабрики уходила на экспорт и продавалась на рынке в Германии. Но затем геополитическая ситуация изменилась и предприятию пришлось адаптироваться и переориентироваться на рынки стран СНГ.











— Решение переориентироваться продиктовано жизнью, — признается Олег Владимирович. — Появилось множество вызовов: необходимость оптимизировать расходы, искать новые рынки сбыта и сохранять коллектив. Благодаря сплоченности команды, нам удалось не только сохранить производство, но и улучшить качество продукции. Мы провели испытания и получили все необходимые сертификаты и разрешения. Теперь предприятие работает на внутренний рынок, а также активно развивает экспорт в страны, с которыми Беларусь поддерживает тесные экономические связи.

Бренд запустил собственный сайт и стал расширять сеть партнеров для продаж — мебель DeStyle представлена в шоурумах во всех областных центрах Беларуси, а также во многих крупных городах. При этом компания продолжает активно привлекать партнеров и открыта к сотрудничеству.









DeStyle сознательно не развивает собственную розничную сеть, выбирая вместо этого работу через партнерские магазины и дизайн-бюро. Такой подход объясняется рядом важных причин, связанных с эффективностью бизнеса и особенностями предлагаемого продукта.

— Во-первых, собственная розница — это значительные дополнительные затраты и риски. Необходимость создания и содержания торговых площадок, найма персонала, маркетинга и логистики существенно увеличивает общие издержки. На начальном этапе развития бренда это может привести к убыткам и рассредоточению усилий. Во-вторых, продажа через партнеров позволяет нам, сосредоточившись на качестве продукции, максимально удовлетворять потребности покупателя. Что ж, отправляемся непосредственно на производство и знакомимся с модельным рядом.

«На такой мебели не просто сидят, на ней — по-настоящему отдыхают»

Главное преимущество мебели Destyle — модульность и множество уникальных опций. Именно это позволяет клиенту создавать комплекты с любыми размерами и конфигурациями, полностью адаптированными под его интерьер и образ жизни. На производстве представлено более 20 моделей, каждая из которых может иметь до 150 вариантов исполнения по конфигурации, функционалу и цвету.









— Мы даем возможность покупателям не просто выбрать диван или кресло, а составить индивидуальный проект. Каждый элемент можно комбинировать, дополнять электрическими или механическими функциями, выбирать цвет и материал обивки — все максимально персонализировано. Можно составить как небольшой функциональный комплект для квартиры-студии, так и максимально комфортный и современный для большого дома или даже офиса компании. У нас, например, уже был заказ на диван размером 4×6 метров. Справились!

Благодаря такому разнообразию возможностей можно смело говорить о дизайнерском подходе производства для каждого клиента. Также следует отметить, что модульность мебели DeStyle позволяет гибко позиционировать продукцию в разных ценовых сегментах — от среднего (mid-level) до премиум-класса. Это значит, что клиент может выбрать как более простое, экономичное исполнение с базовым набором функций, так и максимально оснащенный вариант с «умными» электрическими элементами и эксклюзивными материалами.













Еще одним важным преимуществом DeStyle является быстрый срок изготовления мебели — всего за 14 дней! Все материалы и фурнитура в наличии на производстве, поэтому нет заминок и ожидания. Такая скорость достигается за счет налаженной системы управления производством и подходом к приему заказов. В производство попадает только заказанная мебель покупателей. Это позволяет компании работать без складских остатков готовой продукции.

Ещё одна отличительная черта мебели Destyle — отказ от использования ДСП. Это сделало модели более прочными и износостойкими, а также — гораздо более экологичными в эсплуатации.





— Мы сознательно отказались от дешевых материалов, таких как ДСП, — поясняет Олег Владимирович. — Наш выбор — березовая фанера и березовый массив. Береза — экологичный и прочный материал, обеспечивающий стабильность конструкции. Это важный шаг как для качества изделия, так и для минимизации экологического следа предприятия.

Мебель DeStyle поддерживает концепцию «умного дома» за счет внедрения встроенных электрических функций. Встроенные розетки, регулируемые положения кресел и диванов, возможность подъемов и опусканий для отдельных конструктивных частей — все это делает мебель не только стильной, но и максимально комфортной.

— Когда человек может, сидя за просмотром телевизора, вытянуть ноги или настроить кресло под нужным углом — это и есть эргономика и забота о физическом состоянии. Наша мебель не просто для того, чтобы на ней сидеть или лежать, но для полноценного отдыха и заботы о своём здоровье.













Безусловно, большое внимание уделяется и дизайну: задняя часть мебели обита тканью, что позволяет размещать изделия свободно в пространстве, не только вплотную к стенам. Модули легко вписываются в современные интерьеры с открытыми планировками.

Таким образом, DeStyle предлагает покупателям не просто мебель, а уникальное сочетание инноваций, качества и эстетики, построенное на принципах полной кастомизации.

«Точно можем больше… Намного больше»

— Сейчас производство недозагружено, — откровенно признает Олег Владимирович. — Мы еще учимся продавать и преподносить рынку нашу мебель. Да, интерес и спрос есть, но это далеко от максимального потенциала нашего предприятия.

Конкуренция на рынке мягкой мебели в СНГ и в Беларуси — высокая. Рынок перенасыщен крупными брендами, но их продукт и наш — очень разные. Мебель DeStyle — это не типовой продукт, он дизайнерский, с модульностью и кастомизацией, которых практически никто не предлагает. Тем не менее, признание и понимание этого продукта на рынке пока что не достигнуто везде. Основная проблема — в том, что люди просто не знают нашу компанию, не слышали про наш бренд и не знают о существовании такой мебели.





Кроме того, отсутствует массовое производство мебели, так как вся мебель продается по предзаказам, которые формируются индивидуально. У нас нет массовых серий, которые мы штампуем на конвейере. Это создает уникальную экономическую модель, но одновременно усложняет процесс масштабирования.

В целом, для компании сейчас важнейшая задача — донести до покупателей уникальность и качество продукта, научить продавцов работать с новым типом мебели и научиться эффективно конкурировать на насыщенном рынке.









— Это очень сложно. Даже самый лучший продукт не продается сам, его надо показать, объяснить, заинтересовать покупателя. Мы верим, что со временем эта работа принесет свои плоды, но сейчас это большой вызов, — подчеркивает Олег Владимирович. — Нам важно не просто расширять географию продаж, но и выстраивать крепкие партнерские отношения. Мы уделяем большое внимание обучению продавцов, потому что наша мебель — это продукт с высокой степенью кастомизации. Продавцы должны не просто показывать товар, а уметь грамотно консультировать клиентов, помогать им выбирать оптимальные варианты конфигураций, механизмов и материалов.

Помимо этого, одной из важных задач является привлечение и обучение квалифицированного персонала для производства и торговли.

— Нам приходится работать над мотивацией сотрудников, выстраивать систему контроля и постоянного повышения квалификации, чтобы продукция отвечала самым высоким стандартам качества. Компания также активно инвестирует в маркетинг и продвижение бренда, осознавая, что даже самый качественный продукт нуждается в широком узнаваемом представлении на рынке. Мы планируем мероприятия, обучающие программы, презентации для партнеров и клиентов, чтобы максимально раскрыть все преимущества нашей мебели и сделать ее желанной для покупателей.











В начале 2025 года продукция компании была представлена на крупной выставке в Казахстане, где вызвала значительный интерес у покупателей и профессионалов отрасли. Уже в ноябре планируется участие в престижной выставке «МЕБЕЛЬ — 2025» в Москве, которая станет важной площадкой для дальнейшего продвижения бренда.

— Несмотря на текущие вызовы, мы уверены в перспективах и нацелены на укрепление наших позиций на самых разных рынках. Представление на выставках и налаживание партнерских отношений — ключевые инструменты для достижения этих целей.