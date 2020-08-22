Источник материала: Tut.by

На своей странице в фейсбуке телеведущая Ольга Плотникова сообщила, что программа «День в большом городе» больше не выйдет в эфир на «Беларусь 1».





— Ну вот и все. В моей книге жизни глава под названием «Телевидение» закрыта. (…) «День в большом городе» больше не выйдет в эфир на «Беларусь 1». Реву, — написала телеведущая в фейсбуке. — И несмотря на чьи-то ожидания моих откровений, плохого я ничего не скажу. Потому что не было! Я люблю свою работу. Я очень люблю и ценю людей, с которыми мы эту работу делали! Делали интересно и качественно! Столько всего мы пережили вместе за эти 6 (!!!) лет, столько сделали, многому научились!!! Наша команда — большая семья…

Ольга Плотникова поблагодарила соведущих и гостей программы.

— Люблю вас, мои девочки Саша Снегина, Ольга Сороко, Инна Югова! Мы были вместе с первого и до последнего дня проекта. А впереди много хорошего. И пускай каждый «День в большом городе», каждый день Беларуси будет наполнен светом, добром и радостью.