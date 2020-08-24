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Военные, колючая проволока, вертолет Лукашенко и сто тысяч человек. «Марши новой Беларуси» в фото

24.08.2020 06:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Протесты в Беларуси не берут выходные — 23 августа стало пятнадцатым подряд днем акций несогласных с официальными итогами выборов и возмущенных насилием силовиков людей. «Марши новой Беларуси» прошли в областных городах и в столице страны, где точками притяжения стали площадь Независимости и стела «Минск — город-герой».

Военные, колючая проволока, вертолет с Александром Лукашенко на борту и тысячи на улицах — вспоминаем главное за день с фотослужбой TUT.BY


Троица с бело-красно-белыми флагами идет по проспекту Победителей в сторону стелы. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вертолет подлетает ко Дворцу Независимости. На его борту находился Александр Лукашенко и сын Николай. Подробнее — здесь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Жители квартир на проспекте Независимости приветствуют демонстрантов на марше из своих окон. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Военные окружили стелу «Минск — город-герой», чтобы демонстранты не смогли к ней подойти. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Девушка с плакатом на марше в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Марш заводов». Сегодня несколько сотен рабочих отдельной колонной шли на площадь Независимости от МЗКТ. По дороге к ним присоединялись «коллеги» с заводов, волонтеры и другие протестующие.

Парень в каске, исписанной пожеланиями и лозунгами, на Марше новой Беларуси. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр, разработчик компьютерных игр, пришел на марш с двумя флагами. Таким образом он хочет подчеркнуть, что страна и нация — едины. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Около гостиницы «Минск» люди перестали помещаться на площади Независимости и вышли на проспект. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Члены Координационного совета участвовали в марше. Мария Колесникова призвала не останавливаться и выражать свое несогласие. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Парень с ирокезом на демонстрации. Бело-красно-белый флаг он нарисовал прямо на голове. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Демонстранты пропускают скорую помощь недалеко от здания КГБ в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Силовики установили ограждение рядом со стелой в Минске и натянули спираль Бруно — особый вид современной колючей проволоки. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На «Марш новой Беларуси» в Минске вышло, по некоторым оценкам, порядка 100 тысяч человек. Колонна протестующих растянулась от площади Независимости до площади Победы. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Девушка с бело-красно-белым гримом в колонне протестующих идет к стеле. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Силовики перекрыли доступ к стеле «Минск — город-герой». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Силовики охраняют подходы ко Дворцу Независимости от протестующих. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Скульптура «минского городового» с бело-красно-белым флагом. В 2018 года скульптура оказалась в центре внимания, после того, как 16-летний подросток из Минска ударил по городового по «лицу». После задержания милицией подростку пришлось публично каяться в содеянном, а к скульптуре потянулась вереница горожан, желающих поцеловать городового и повязать на него шарфик. Вспомнить историю можно здесь.

Мужчина с гипсом, раскрашенным в бело-красно-белой гамме. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пара целуется на фоне стелы «Минск — город-герой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Силовики на проспекте Победителей. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Девушка в Гродно на марш пришли с «объединенным» флагом. Как «Марш новой Беларуси» прошел в Гродно, читайте здесь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Протестующие не смогли подойти к стеле «Минск — город-герой», около которой неделю назад собралось более 200 тысяч человек. Проход к ней был перекрыт силовиками и ограждениями с колючей проволокой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мужчина на марше в Гродно, на который вышло несколько тысяч человек. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пятнадцатый дней протестов в Беларуси завершился. В столице и регионах прошла акция Марш новой Беларуси, на которую вышли более сотни тысяч человек
 
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  • Военные, колючая проволока, вертолет Лукашенко и сто тысяч человек. «Марши новой Беларуси» в фото 01:42, Tut.by
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