Военные, колючая проволока, вертолет Лукашенко и сто тысяч человек. «Марши новой Беларуси» в фото

Источник материала: Tut.by

Протесты в Беларуси не берут выходные — 23 августа стало пятнадцатым подряд днем акций несогласных с официальными итогами выборов и возмущенных насилием силовиков людей. «Марши новой Беларуси» прошли в областных городах и в столице страны , где точками притяжения стали площадь Независимости и стела «Минск — город-герой».

Военные, колючая проволока, вертолет с Александром Лукашенко на борту и тысячи на улицах — вспоминаем главное за день с фотослужбой TUT.BY



Троица с бело-красно-белыми флагами идет по проспекту Победителей в сторону стелы. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Вертолет подлетает ко Дворцу Независимости. На его борту находился Александр Лукашенко и сын Николай. Подробнее — здесь . Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Жители квартир на проспекте Независимости приветствуют демонстрантов на марше из своих окон. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Военные окружили стелу «Минск — город-герой», чтобы демонстранты не смогли к ней подойти. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Девушка с плакатом на марше в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



«Марш заводов». Сегодня несколько сотен рабочих отдельной колонной шли на площадь Независимости от МЗКТ. По дороге к ним присоединялись «коллеги» с заводов, волонтеры и другие протестующие.



Парень в каске, исписанной пожеланиями и лозунгами, на Марше новой Беларуси. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Александр, разработчик компьютерных игр, пришел на марш с двумя флагами. Таким образом он хочет подчеркнуть, что страна и нация — едины. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Около гостиницы «Минск» люди перестали помещаться на площади Независимости и вышли на проспект. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Члены Координационного совета участвовали в марше. Мария Колесникова призвала не останавливаться и выражать свое несогласие. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Парень с ирокезом на демонстрации. Бело-красно-белый флаг он нарисовал прямо на голове. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Демонстранты пропускают скорую помощь недалеко от здания КГБ в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Силовики установили ограждение рядом со стелой в Минске и натянули спираль Бруно — особый вид современной колючей проволоки. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



На «Марш новой Беларуси» в Минске вышло, по некоторым оценкам, порядка 100 тысяч человек. Колонна протестующих растянулась от площади Независимости до площади Победы. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Девушка с бело-красно-белым гримом в колонне протестующих идет к стеле. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Силовики перекрыли доступ к стеле «Минск — город-герой». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Силовики охраняют подходы ко Дворцу Независимости от протестующих. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Скульптура «минского городового» с бело-красно-белым флагом. В 2018 года скульптура оказалась в центре внимания, после того, как 16-летний подросток из Минска ударил по городового по «лицу». После задержания милицией подростку пришлось публично каяться в содеянном, а к скульптуре потянулась вереница горожан, желающих поцеловать городового и повязать на него шарфик. Вспомнить историю можно здесь .



Мужчина с гипсом, раскрашенным в бело-красно-белой гамме. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Пара целуется на фоне стелы «Минск — город-герой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Силовики на проспекте Победителей. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушка в Гродно на марш пришли с «объединенным» флагом. Как «Марш новой Беларуси» прошел в Гродно, читайте здесь . Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Протестующие не смогли подойти к стеле «Минск — город-герой», около которой неделю назад собралось более 200 тысяч человек. Проход к ней был перекрыт силовиками и ограждениями с колючей проволокой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Мужчина на марше в Гродно, на который вышло несколько тысяч человек. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY