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Военные, колючая проволока, вертолет Лукашенко и сто тысяч человек. «Марши новой Беларуси» в фото
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Источник материала:
Tut.by
Протесты в Беларуси не берут выходные — 23 августа стало пятнадцатым подряд днем акций несогласных с официальными итогами выборов и возмущенных насилием силовиков людей. «Марши новой Беларуси» прошли в областных городах и в столице страны, где точками притяжения стали площадь Независимости и стела «Минск — город-герой».
Военные, колючая проволока, вертолет с Александром Лукашенко на борту и тысячи на улицах — вспоминаем главное за день с фотослужбой TUT.BY
Теги
: Гродно
, Минск
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