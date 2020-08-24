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Сергей Михалок стал заслуженным артистом Украины

24.08.2020 10:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергею Михалку присвоено звание заслуженного артиста Украины. Об этом было объявлено во время торжественной церемонии, которая проходит в Киеве в честь Дня независимости Украины.


Скриншот видео

Во время церемонии президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, ученым, врачам, полиции, артистам.

«Вручить почетное звание заслуженный артист Украины Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto», — объявил ведущий церемонии.

Звание «Заслуженный артиста Украины» присваивается за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.

 
 
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Об этом было объявлено во время торжественной церемонии, которая проходит в Киеве в честь Дня независимости Украины.
 
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