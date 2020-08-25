«Я знаю, что вы сделали этим летом» и «Мы не овцы». Топ плакатов с маршей и митингов

Источник материала: Tut.by

Белорусские митинги, марши и демонстрации в этом году отличаются небывалым уровнем творческого подхода к искусству плаката.

Больше двух недель фотослужба TUT.BY снимала протестные митинги и чуть больше недели — провластные. Лучшие плакаты в подборке TUT.BY.



Плакат с Александром Лукашенко на остановке рядом со станицей метро «Пушкинская». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



20 августа на площади Независимости. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



14 августа после разговора с премьер-министром Романом Головченко работники МТЗ пошли на площадь с плакатами. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Девушка на гражданском прощании с Александром Тарайковским рядом со станцией метро «Пушкинская». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Пара на балконе 16 августа. В этот день в Минске прошел митинг, которые собрал более 200 тысяч человек. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Акция «Моя камера» на площади Победы. Участники нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых человек, и встали туда вместе, чтобы показать, как это было.​​​​​ Дарья Бурякина, TUT.BY



На митинге 23 августа на проспекте Независимости. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Протестующие рядом с Белтелерадиокомпанией 15 августа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Призыв остановить насилие около стен СИЗО № 1 на ул. Володарского. 18 августа тысячи людей пришли сюда, чтобы поздравить Сергея Тихановского, находящего под стражей, с днем рождения. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Женская акция против насилия на Комаровке 12 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Девушки на митинге около стелы «Минск — город-герой» 16 августа. На него собралось более 200 тысяч человек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



21 августа в Минске прошла акция «Цепь покаяния». «Живая» цепь растянулась почти на 14 километров и связала между собой два места скорби в истории Беларуси — ЦИП на Окрестина и урочище Куропаты. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Девушка рядом с силовиком на площади Независимости 14 августа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Студенты и преподаватели БГУ вышли на акцию солидарности 19 августа. Из-за дождя им пришлось спуститься в переход, где они собирали подписи под петицией ректору о забастовке. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Мужчина на «Марше солидарности» 16 августа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



На седьмой день протестов акцию солидарности провели рестораторы и бармены. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



19 августа на Партизанском проспекте прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Площадь Независимости 18 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Женская акция против насилия на Комаровской площади 12 августа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Плакат на акции в Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Стихийная выставка плакатов у подножия памятника В. И. Ленину, которые минчане принесли с собой на «Марш солидарности» 16 августа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



На ступеньках Национального художественного музея 17 августа. Вадим Замировский, TUT.BY



Девушки с плакатами около КГБ 19 августа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Плакат на фонарном столбе рядом со станицей метро Пушкинская 14 августа. Дарья Бурякина, TUT.BY



Рядом со стелой «Минск — город-герой» 16 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



18 августа около Красного костела в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY