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«Я знаю, что вы сделали этим летом» и «Мы не овцы». Топ плакатов с маршей и митингов
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Источник материала:
Tut.by
Белорусские митинги, марши и демонстрации в этом году отличаются небывалым уровнем творческого подхода к искусству плаката.
Больше двух недель фотослужба TUT.BY снимала протестные митинги и чуть больше недели — провластные. Лучшие плакаты в подборке TUT.BY.
Теги
: Гродно
, Минск
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Фотослужба TUT.BY предлагает вспомнить, с какими плакатами выходили митингующие на улицы и площади города.
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