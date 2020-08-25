|
«Критикующий власть, получается, не может быть бюджетником?» В Могилеве за протест уволили замдиректора музея
25.08.2020 11:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве за акцию протеста против насилия и соответствующее обращение к начальнику культуры облисполкома уволен замдиректора областного художественного музея им. Масленикова. Александр Балберов говорит, что коллектив музея сейчас подавлен «из-за невозможности выразить свое мнение». А директор музея — бывшая чиновница облисполкома — говорит, что «власть сейчас имеет право на все».
Сотрудники Могилевского областного музея им. Масленикова написали обращение на имя начальника управления культуры Могилевского облисполкома Олега Стельмашка 13 августа. Они
Музейщики показали свою солидарность с сотрудниками Могилевского облдрамтеатра и Купаловского театра, а также попросили «рассмотреть со всей объективностью обстоятельство заключения под стражу Владимира Алексеевича Петровича, актера и режиссера Могилевского театра драмы». Петровича, напомним,
Ко всему этому, говорит Александр Балберов, привело то, что директор музея Елена Боброва — бывшая замначальника управления культуры Могилевского облисполкома, которая занимает нынешний пост с января 2019 года, в тот день вызвала его на беседу.
— Суть беседы была в том, что проходило закрытое совещание Министерства культуры, на котором было дано указание вскрывать в коллективе протестные настроения, доносить информацию о сотрудниках, которые участвуют в уличных акциях, вызывать милицию на сотрудников, которые замечены в подстрекательстве к протестным действиям, — говорит Балберов. — Я сказал директору прямо, что это не соответствует моим моральными и гражданскими принципами и что я это делать не буду. И сказал, что она должна выступить с заявлением перед коллективом и не скрывать от людей ситуацию. Мне на это ответили, что «власть сейчас имеет право на все».
Тогда, по словам Балберова, он выступил перед коллективом и все им рассказал, так как «не захотел быть соучастником этой лжи, насилия над правом людей иметь полярные взгляды». И после того они с половиной сотрудников
— В итоге меня объявили зачинщиком. Сказали, что я настроил коллектив против директора, что я подстрекаю людей к забастовке и дискредитировал учреждение, преследуя собственные политические цели, — говорит Александр. — Меня отстранили от должности замдиректора и из делопроизводства изъяли бумаги — мое заявление, приказ о назначении, относящиеся к моему назначению на должность заместителя директора по науке. До июля я числился как и.о. замдиректора, а также как начальник отдела научно-издательской деятельности и маркетинга. Замдиректора меня назначили приказом в начале августа, а теперь получается, что до 21 июля я был и. о., а после, вплоть до 21 августа, все, что я подписывал как замдиректора, стало неправомерным?
Балберова отстранили от проектов, которые он курировал — например, создание экспозиции для строящегося ко Дню белорусской письменности художественного музея в Белыничах.
— Директор среди прочего отметила, что «работать со мной больше не хочет, так как я рассказываю все трудовому коллективу. Что ко мне больше нет доверия ни у нее, ни у начальника управления культуры, которого я дискредитировал своим демаршем во время собрания трудового коллектива». Главным аргументом стало то, что, по мнению директора и начальника управления, в бюджетной организации не может работать человек, критикующий власть, имеющий противоположную точку зрения. В том числе меня обвиняли в том, что из-за моего обращения на
24 августа был последним рабочим днем Александра. Говорит, заявление он написал сам, но сделано это было «из-за давления».
— Я посчитал нужным написать заявление на увольнение, так как не хочу иметь ничего общего с системой, которая превратила культуру и искусство в обслугу власти и идеологии, чиновников от облисполкомов. Быть наушником и стукачом я тоже быть не хочу, потому что считаю, что именно в многообразии мнений и позиций есть движение вперед, есть прогресс. То, что мне предлагали, не укладывается ни в какие нормы морали и права и тянет на сценарий фильма о ГДР времен «Штази». Очень тяжело осознавать, что сейчас в этой стране иные взгляды, солидарность с коллегами по цеху могут стать инструментом давления в командно-административной системе, а в перспективе — материалами к уголовному делу.
Александр Балберов говорит, что коллектив музея подавлен, потому что суть встреч с начальником управления культуры облисполкома такая: «Государство платит вам зарплату — так чего же вам не хватает?»
— Позиция чиновников такая: если ты работник бюджетной сферы, право на инакомыслие исключено по умолчанию. И здесь вопрос: как же тогда можно что-то построить и развить, если допускается только одна точка зрения? Как в этой ситуации может быть конструктивный диалог, если все сводится к одному: если кого-то не устраивает заведенный порядок вещей — кладите на стол заявление.
Александр видит, что многие люди боятся, потому что «руководство в госструктурах намеренно порождает в людях атмосферу недоверия, страх за родных и близких, неуверенность в завтрашнем дне».
— Это такое ползучее психологическое насилие, медленное нагнетание ситуации. Людьми манипулируют, утверждая, будто все проплачено и срежиссированно. Но ведь это неправда.
Куда идти работать дальше, Балберов пока не знает. Он учитель-историк, окончил магистратуру по специальности «археология», стипендиат президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, формировал выставочные проекты, зарекомендовал себя как экскурсовод, автор публикаций различных научных конференций.
— Я не пропаду в любом случае, — говорит Александр Балберов. — Знаете, может показаться, что вот сделали заявление — и уволился человек, что это все ничего не дало и ничего не стоило. Но это не так. Не было до этого такого единения людей, взаимовыручки, сопереживания людям, порой даже незнакомым. Это человечность, это готовность говорить и быть услышанным — и это настоящее. А то, что держится лишь только на командах, приказах, протоколах поручений, физическом и психологическом насилии, рано или поздно развалится. Потому что жизнь победит. Я верю, что решить вопросы можно только в ситуации диалога, уважительного отношения к личности, а не во лжи, издевках и командно-распорядительном тоне. Культура и искусство никогда не будут инструментом насилия. Культура и искусство не могут обслуживать идеологию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Критикующий власть, получается, не может быть бюджетником?» В Могилеве за протест уволили замдиректора музея
«Я посчитал нужным написать заявление на увольнение, так как не хочу иметь ничего общего с системой, которая превратила культуру и искусство в обслугу власти и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)