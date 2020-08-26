Актерам Купаловского театра подписали заявления об увольнении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Подписаны заявления об увольнении актеров Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщил в среду Sputnik пресс-секретарь театра Николай Заяц.

"В настоящий момент уволено 58 человек. Приказ был подписан сегодняшним числом (26 августа – Sputnik)", - сказал он.

Накануне актеры Купаловского театра вступились за своего прежнего руководителя Павла Латушко , который был освобожден от должности после того, как присоединился к акции протеста в Минске и призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева и всех ответственных за жестокое обращение с задержанными.

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