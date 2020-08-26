|
Актерам Купаловского театра подписали заявления об увольнении
26.08.2020 15:55 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 авг – Sputnik. Подписаны заявления об увольнении актеров Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщил в среду Sputnik пресс-секретарь театра Николай Заяц.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"В настоящий момент уволено 58 человек. Приказ был подписан сегодняшним числом (26 августа – Sputnik)", - сказал он.
Накануне актеры Купаловского театра вступились за своего прежнего руководителя
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне сотрудники театра вступились за своего бывшего руководителя, которого лишили должности после участия в акции протеста.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)