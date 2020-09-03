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Заядлый путешественник. Откуда попал на Витебщину зубр, который стал героем видео в Сети
03.09.2020 08:33 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошлом году в Толочинском районе видели зубра. Этим летом животное появилось еще в нескольких районах Витебской области: Бешенковичском, Лепельском, Чашникском, Ушачском, Полоцком. А несколько дней назад его увидели и в самом Полоцке. В каждой деревне, куда он приходил, люди снимали лесного гостя на фото и видео. Специалисты считают, что это — один и тот же зубр, а путешествует он из Могилевской области. Подробности
Напомним, 31 августа зубр
В июле «царь Беловежи» пришел на подворье в деревне Красное Ушачского района. Хозяйка не испугалась и
А до этого зубра видели еще в одной деревне в Витебской области — в Вишковичах Чашникского района. Он
Осенью прошлого года зубра
В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды считают, что это — один и тот же путешественник.
— За этим зубром мы следим с прошлого года, — говорит главный специалист комитета Геннадий Горланов. — В этом году он уже был в Чашникском, Бешенковичском, Лепельском, Ушачском, Полоцком районах. Есть предположение, что зубр пришел из Могилевской области. Для этого животного 150−200 км за два года — не очень большое расстояние.
Корм зубр находил себе, в частности, и на фермах — его там видели.
За зубром, по словам Горланова, наблюдают. И в случае, если его нахождение в населенных пунктах будет угрожать людям, специалисты проведут «отпугивающие мероприятия».
Зубр — краснокнижное животное. Сегодня в Беларуси более 1,5 тысячи этих животных. На Витебщине популяция живет в Березинском биосферном заповеднике и заказнике «Красный Бор».
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В прошлом году в Толочинском районе видели зубра. Этим летом животное появилось еще в нескольких районах Витебской области: Бешенковичском, Лепельском,...
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