Заядлый путешественник. Откуда попал на Витебщину зубр, который стал героем видео в Сети

Источник материала: Tut.by

В прошлом году в Толочинском районе видели зубра. Этим летом животное появилось еще в нескольких районах Витебской области: Бешенковичском, Лепельском, Чашникском, Ушачском, Полоцком. А несколько дней назад его увидели и в самом Полоцке. В каждой деревне, куда он приходил, люди снимали лесного гостя на фото и видео. Специалисты считают, что это — один и тот же зубр, а путешествует он из Могилевской области. Подробности сообщает ТРК «Витебск».

Напомним, 31 августа зубр пришел в деревню рядом с Полоцком, а вечером в тот же день его видели уже в городе. А в начале августа зубр гулял возле деревни Гомель Полоцкого района.

В июле «царь Беловежи» пришел на подворье в деревне Красное Ушачского района. Хозяйка не испугалась и сняла видео с близкого расстояния.

А до этого зубра видели еще в одной деревне в Витебской области — в Вишковичах Чашникского района. Он забрел на лужайку и спокойно ходил между двумя копнами сена.

Осенью прошлого года зубра видели и в окрестностях Толочина.

В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды считают, что это — один и тот же путешественник.

— За этим зубром мы следим с прошлого года, — говорит главный специалист комитета Геннадий Горланов. — В этом году он уже был в Чашникском, Бешенковичском, Лепельском, Ушачском, Полоцком районах. Есть предположение, что зубр пришел из Могилевской области. Для этого животного 150−200 км за два года — не очень большое расстояние.

Корм зубр находил себе, в частности, и на фермах — его там видели.

За зубром, по словам Горланова, наблюдают. И в случае, если его нахождение в населенных пунктах будет угрожать людям, специалисты проведут «отпугивающие мероприятия».

Зубр — краснокнижное животное. Сегодня в Беларуси более 1,5 тысячи этих животных. На Витебщине популяция живет в Березинском биосферном заповеднике и заказнике «Красный Бор».