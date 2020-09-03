Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на воздушных шарах

Источник материала: Tut.by

Американец Дэвид Блейн поднялся на высоту около семи с половиной километров на воздушных шарах, после чего спустился на землю на парашюте. Изначально трюк, который был показан в прямом эфире, должен был быть исполнен над рекой Гудзон, однако из-за погодных условий и логистических вопросов было принято решение провести его в Аризоне. Эксперимент транслировали на YouTube-канале Блейна.

Иллюзионист использовал около 50 воздушных шаров, наполненных гелием. Трюк получил название «Вознесение».

Полет длился около часа от момента взлета до приземления. Сам Блейн назвал данный трюк «самым амбициозным» в своей карьере.

За несколько часов видеоролик собрали более 5 млн просмотров.