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Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на воздушных шарах
03.09.2020 07:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американец Дэвид Блейн поднялся на высоту около семи с половиной километров на воздушных шарах, после чего спустился на землю на парашюте. Изначально трюк, который был показан в прямом эфире, должен был быть исполнен над рекой Гудзон, однако из-за погодных условий и логистических вопросов было принято решение провести его в Аризоне. Эксперимент транслировали на
Иллюзионист использовал около 50 воздушных шаров, наполненных гелием. Трюк получил название «Вознесение».
Полет длился около часа от момента взлета до приземления. Сам Блейн назвал данный трюк «самым амбициозным» в своей карьере.
За несколько часов видеоролик собрали более 5 млн просмотров.
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Иллюзионист использовал около 50 воздушных шаров, наполненных гелием. Трюк получил название «Вознесение». Полет длился около часа от момента взлета до приземления....
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