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Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на воздушных шарах

03.09.2020 07:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американец Дэвид Блейн поднялся на высоту около семи с половиной километров на воздушных шарах, после чего спустился на землю на парашюте. Изначально трюк, который был показан в прямом эфире, должен был быть исполнен над рекой Гудзон, однако из-за погодных условий и логистических вопросов было принято решение провести его в Аризоне. Эксперимент транслировали на YouTube-канале Блейна.

Иллюзионист использовал около 50 воздушных шаров, наполненных гелием. Трюк получил название «Вознесение».

Полет длился около часа от момента взлета до приземления. Сам Блейн назвал данный трюк «самым амбициозным» в своей карьере.

За несколько часов видеоролик собрали более 5 млн просмотров.

 
 
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Иллюзионист использовал около 50 воздушных шаров, наполненных гелием. Трюк получил название «Вознесение». Полет длился около часа от момента взлета до приземления....
 
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