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«Идет война с собственным народом». Наталья Батракова не будет участвовать в Дне письменности

03.09.2020 13:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская писательница Наталья Батракова, которая является одним из самых продаваемых белорусских авторов, не будет участовать в Дне белорусской письменности. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.


Фото с сайта MyFamily.by

— 6 сентября в моем родном городке Белыничи пройдет День белорусской письменности. Белыничи — моя малая родина. Я там родилась, там прошло мое детство, становление мировозрения, испытаны первые победы и поражения. Меня там любят, мною гордятся. Так же как я люблю родной город, горжусь своими земляками.

По словам Батраковой, она ждала День письменности с «особой радостью».

— Но в нынешней ситуации моя совесть не позволяет мне присутствовать на мероприятии, где тщательно будут делать вид, что в стране ничего не происходит. Происходит. Идет война с собственным народом, охота на «ведьм», ряды которых может пополнить любой, открыто высказавший свою гражданскую позицию, невзирая на возраст, заслуги, состояние здоровья.

Как отмечает Батракова, она хочет быть честной перед читателями и не хочет «показаться слабее полюбившихся вам героинь моих романов».

— Простите, но в это воскресенье мы с вами не увидимся. В моей душе нет праздника. Пока нет. Но я верю, что он будет, и мы обязательно встретимся!

Наталья Батракова окончила Институт инженеров железнодорожного транспорта. Прошла путь от бизнесвумен в 1990-е до популярного автора женских романов. Среди ее книг «Миг бесконечности», «Площадь Согласия» и другие.

 
 
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Белорусская писательница Наталья Батракова, которая является одним из самых продаваемых белорусских авторов, не будет участовать в Дне белорусской письменности.
 
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