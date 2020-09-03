|
В центре Минска проходят дерзкие песенные акции. Поговорили с их организаторами
03.09.2020 12:47 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Метро «Купаловская» и железнодорожный вокзал, торговые центры «Столица», «Галерея» и «Дана Молл», Комаровский рынок — в этих точках в последнее время прошли яркие акции. Неизвестные люди исполняли песни «Погоня» и «Магутны Божа». Кто стоит за этой инициативой и какие цели ставят ее создатели? Поговорили с организаторами этого песенного движения.
«Они перестали смотреть государственные каналы: картина там и картинка вживую не совпадали»
С Александром и Денисом мы встречаемся в центре Минска. До следующей акции — еще час, а значит, есть время узнать все подробности. Ребята попросили не указывать их фамилии и не фотографировать их — «чтобы избежать проблем».
Таким образом, одни из организаторов движения — два человека с совершенно разным жизненным опытом.
Денису около 40 лет, он работает в Белгосфилармонии. Он давний критик действующей власти.
— Когда Александр Лукашенко стал президентом, я был еще маленьким. Когда его избрали во второй раз (в 2001-м. — Прим. TUT.BY), я уже был совершеннолетним и мог принимать участие в выборах. Пару раз я игнорировал голосование. В другие годы голосовал против всех или за альтернативных кандидатов. Так что моя позиция не поменялась. Просто в этом году ситуация обострилась.
Для Александра, который также работает в Белгосфилармонии, выборы 2020 года были первыми, которые привлекли его внимание.
— За полгода до их проведения я начал вникать, как по-настоящему устроено наше государство. Смотрел фильмы, которые делали «Радыё Свабода» и «Белсат», читал книги и интервью с людьми, которые в прошлом участвовали в политике. Я пытался понять, какой путь мы прошли за последние четверть века и во что превратилась наша страна. Когда я осознал, как выстроена наша система, у меня возник резкий протест.
События, случившиеся после президентских выборов, разворачивались на глазах ребят.
— Я присутствовал на всех акциях начиная с 10 августа, — говорит Денис. — Был около «Короны» на Кальварийской, на «Пушкинской», около торгового центра «Рига». Я заметил, что у людей ушел страх. Появилось побуждение к действию. А еще с нами были мамы наших друзей. После тех событий они перестали смотреть государственные каналы: картина там и картинка вживую не совпадали.
— Во время этой кампании моя жена как наблюдатель присоединилась к инициативе «Честные люди». Я все время находился с ней рядом, — говорит Александр. — Мы ждали результатов. Но школа, где находился наш участок, закрылась. Протоколов не было ни в этот день, ни в следующий. Моя жена ходила туда на протяжении четырех следующих дней — все безрезультатно.
— Мы живем в самом центре Минска, — продолжает Александр, — и с первых дней видели картину того, что происходит. Прямо под нашими окнами выстраивался ОМОН, били людей. 10 августа казалось, что у нас введено военное положение. Складывалось впечатление, что к нам просто пришли домой. На одном из последних маршей я вместе с колонной дошел практически до самого Дворца независимости. Видел парней, которые стояли в оцеплении. В их глазах был такой страх! Чувствовалось, что они совершенно не хотели там находиться. Возможно, это были обычные срочники, которых поставили в первую линию.
«После этого часть людей откололась. Мол, мы против насилия, но не более того, в политику не лезем»
По словам ребят, именно события, случившиеся после выборов, подтолкнули их к желанию действовать — как раз в формате своей работы.
Белгосфилармония вышла из отпуска 11 августа.
— Наш коллектив, который работает в структуре Белгосфилармонии, был не согласен с происходящим, но резко расходился в том, какими методами действовать, — вспоминает Александр. — На следующий день мы с женой пришли ко входу в филармонию с плакатом «Кто за забастовку». Таким образом удалось найти приличное количество единомышленников.
По словам музыкантов, организация забастовки — исходя из белорусского законодательства — оказалась очень сложной процедурой. Тогда они решили написать коллективное письмо.
— Под ним подписалась треть филармонии, около 200 человек, — говорит Александр. — Мы выступали против насилия, требовали освободить политзаключенных и пересмотреть результаты выборов. Также в письме было написано, что если мы не будем услышаны, то остановим концертную деятельность и оставим за собой право инициировать забастовку.
Но пока мы собирали подписи, случилась история с Купаловским театром. После этого к нам стали подходить люди. Кто-то просил не отправлять письмо, кто-то вычеркнуть его из списка. Мол, если мы отправим это письмо в ЦИК, Министерство культуры или МВД, то положим на стол фамилии тех людей, которых нужно репрессировать.
Как говорит Александр, они испугались, что расколют коллектив. Так появилась идея массовой акции: 13 августа около 85 артистов и сотрудников Белгосфилармонии
— 14 августа мы вышли на работу и стали обсуждать, что делать дальше, — вспоминает Денис. — Предлагали рисовать другие плакаты, петь не только о мире (смеется). После этого часть людей откололась. Мол, мы против насилия, но не более того, в политику не лезем. 14 августа вышли самые смелые. Мы выходили до 20 августа, а 21-го четырем участникам вручили повестки (мы
«Это наши предки говорят через ваши голоса. Ваше пение буквально выворачивает наизнанку»
23 августа Александр, Денис и их единомышленники начали выступать по всему Минску. На момент публикации этого интервью состоялось уже шесть акций: в торговых центрах «Столица», «Галерея» и «Дана Молл», а также на Комаровском рынке, в метро «Купаловская» и на железнодорожном вокзале.
Обычно на них собирается не менее ста участников, которые исполняют песни «Магутны Божа» и «Погоню» на стихи Богдановича.
— Это те произведения, которые мы исполняли на акциях у филармонии, — отмечает Александр. — Пока мы на этом остановились. Причина? Наше движение разрослось. Теперь это не только филармония. У нас есть костяк людей с абсолютным слухом и голосом, которые занимаются музыкой профессионально. Они работают в Академии музыки, Оперном театре и на других площадках. А есть неравнодушные люди из любительских хоров или те, кто получал образование в музыкальных школах. Им нужны репетиции, для которых у нас нет условий. Поэтому репертуар остается тем же.
— У нас есть планы расшириться, — добавляет Денис. — Есть произведения, которые мы знаем. Но пока наша акция быстрая, всего шесть минут. Поэтому мы ограничиваемся двумя произведениями.
С какой реакцией на свои выступления сталкиваются ребята?
— Мы наблюдали, как нас снимали странные люди, — говорит Денис. — К нам подходили охранники и уточняли, почему мы поем. На данный момент у нас выработана такая схема: если к человеку подходят и спрашивают, что он делает, человек может просто перестать петь. Нас достаточно много, останутся те, кто допоет песню.
— А как с реакцией обычных людей?
— Чаще реакция была положительной, — продолжает Денис. — Мы постоянно получали мощные овации и крики, что мы — молодцы. Ради объективности надо отметить, что встречалась и отрицательная реакция. У нас же есть стандартная фраза: «Лучше идите работайте».
— На тех, кто находится внутри сферы культуры, уже не так действует эта музыка. Ее воздействие притупляется, — рассуждает Александр. — А вот обычные люди реагируют по-другому. Читал в соцсетях один комментарий о нашем выступлении: «Это наши предки говорят через ваши голоса. Непонятно, как это происходит, но ваше пение буквально выворачивает наизнанку».
— Как на эти акции реагируют коллеги?
— Возможно, не все знают, кто организовывает эти акции. После истории с повестками в РУВД мои коллеги стараются не светиться, — отвечает Александр. — Кто-то думает, что после акций на ступеньках все прекратилось, а другие, наоборот, делают вид, что ничего не знают, хотя в курсе происходящего.— Если вас спросят, зачем эти акции, что вы ответите?
— С первого дня после выборов у меня есть желание что-то делать, — отмечает Александр. — Невозможно сидеть на месте, когда для одних закон работает, для других — нет. Кроме того, меня как артиста филармонии стали выгонять прямо со ступеней моего дома. Причем это делали люди, которые никакого отношения к филармонии не имели. Я искал, как применить свои усилия. И в какой-то момент понял, что люди, оставаясь на своих местах, действуют наиболее эффективно. Нужно направлять энергию не в ту сторону, с которой ты не согласен, а на противоположную. Мне даже моя бабушка сказала: «Ты нигде не будешь работать более эффективно, чем на теперешнем месте».
— Я никогда не боялся высказывать свою точку зрения. Но только когда это было уместно, — говорит Денис. В какой-то момент я почувствовал, что на своем месте и могу применить себя как музыкант. Я могу показать свое отношение к той несправедливости и абсурду, который происходит в нашей стране. Самое главное, я хочу, чтобы наши акции и пение побуждали людей что-то делать и перестать бояться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Метро «Купаловская» и железнодорожный вокзал, торговые центры «Столица», «Галерея» и «Дана Молл» - в этих точках в последнее время прошли яркие акции. Неизвестные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)