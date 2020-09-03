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Современный художественный театр поддержал задержанного телеведущего Дудинского и объявил забастовку
03.09.2020 17:25 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Современный художественный театр объявил о забастовке в знак протеста против задержания телеведущего Дениса Дудинского. Об этом учредитель и художественный руководитель СХТ Владимир Ушаков
— 10 суток театр СХТ МИНСК работать не будет. ЗАБАСТОВКА, — написал Ушаков.
Он выложил фотографию с портретом телеведущего и надписью #ямыДудинский. Уточним, что Дудинский является одним из актеров СХТ и играет в спектакле «Дракон». Ближайший показ должен был состояться 11 сентября.
3 сентября в суде Первомайского района
Что за мероприятие ему вменялось в вину, в какой день и какое время, кто дал против него свидетельства, остается неизвестным. Адвокат на процессе не присутствовал. Напомним, что право на защиту гарантировано Конституцией. Денис Дудинский находится в ИВС на Окрестина.
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Современный художественный театр поддержал задержанного телеведущего Дудинского и объявил забастовку
Современный художественный театр объявил о забастовке в знак протеста против задержания телеведущего Дениса Дудинского. Об этом заявил учредитель и...
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